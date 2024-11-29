В россии введут налогообложение криптовалют — Finance.ua

В россии введут налогообложение криптовалют Сегодня 21:34 — Криптовалюта

владимир путин подписал закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сделки с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от сделок с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от сделок с ценными бумагами. Таким образом, с 2025 года ставка НДФЛ может составлять 13%, а в случае превышения дохода гражданина в 2,4 млн рублей в год — 15%.

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Налоговая база будет рассчитываться по рыночной цене цифровой валюты на дату получения дохода. В законе также определены критерии для иностранных криптобирж, котировки которых должны учитываться майнерами при расчете налога на прибыль (25% с 2025 года).

Доход (выручка) от реализации цифровой валюты будет определяться исходя из фактической цены реализации, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20%.

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При этом доходы можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы. При покупке цифровой валюты ее стоимость определяется исходя из цены приобретения, но не выше рыночной котировки цифровой валюты, увеличенной на 20%.

Сообщается, что основные положения закона начнут действовать с 1 января.

Економічна Правда По материалам:

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