В россии будут списывать кредиты тем, кто воюет в Украине — Finance.ua

В россии будут списывать кредиты тем, кто воюет в Украине Сегодня 03:30 — Кредит&Депозит

Государственная дума рф во втором и третьем чтении приняла закон, согласно которому с 1 декабря 2024 года предусматривается списание просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей для мобилизованных, призывников (кроме курсантов) и контрактников, участвующих в войне россии против Украины.

Речь идет о кредитах, договоры по которым были заключены до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или было нарушено исполнительное производство.

Списание распространяется и на супругов этой категории граждан рф.

В сообщении о принятии закона на сайте Госдумы напоминают, что в настоящее время исполнительное производство по тем, кто участвует в войне против Украины, приостанавливается, но от исполнительного сбора они не освобождены. Этот сбор составляет 7 процентов от взимаемой суммы или имущества, на которое наложено взыскание.

Принятый 19 ноября закон также увеличивает льготный период, в течение которого военнослужащий может обратиться за кредитными каникулами — с 30 до 180 дней.

Deutsche Welle По материалам:

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