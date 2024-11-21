В россии будут списывать кредиты тем, кто воюет в Украине — Finance.ua
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В россии будут списывать кредиты тем, кто воюет в Украине

Кредит&Депозит
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Государственная дума рф во втором и третьем чтении приняла закон, согласно которому с 1 декабря 2024 года предусматривается списание просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей для мобилизованных, призывников (кроме курсантов) и контрактников, участвующих в войне россии против Украины.
Речь идет о кредитах, договоры по которым были заключены до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или было нарушено исполнительное производство.

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Списание распространяется и на супругов этой категории граждан рф.
В сообщении о принятии закона на сайте Госдумы напоминают, что в настоящее время исполнительное производство по тем, кто участвует в войне против Украины, приостанавливается, но от исполнительного сбора они не освобождены. Этот сбор составляет 7 процентов от взимаемой суммы или имущества, на которое наложено взыскание.
Принятый 19 ноября закон также увеличивает льготный период, в течение которого военнослужащий может обратиться за кредитными каникулами — с 30 до 180 дней.
По материалам:
Deutsche Welle
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