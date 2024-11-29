В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей — Finance.ua

В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей Сегодня 23:40 — Технологии&Авто

В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей

Коалиция семи стран ЕС, в которую входят Италия, Польша и Австрия, Болгария, Чехия, Румыния и Словакия, призывает принять меры по защите конкурентоспособности автомобильной промышленности, поскольку отрасль сталкивается с более жесткими целевыми показателями выбросов.

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В общем предложении страны предупредили о вызовах, связанных с производством, занятостью и глобальной конкуренцией, выступая за срочные действия на уровне ЕС.

Они подчеркнули риск значительных штрафов для автопроизводителей, которые не смогут достичь целевых показателей выбросов, что может помешать инновациям и помешать глобальной конкурентоспособности Европы.

Телеканал 24 По материалам:

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