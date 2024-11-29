В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей — Finance.ua
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В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей

Технологии&Авто
24
В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей
В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей
Коалиция семи стран ЕС, в которую входят Италия, Польша и Австрия, Болгария, Чехия, Румыния и Словакия, призывает принять меры по защите конкурентоспособности автомобильной промышленности, поскольку отрасль сталкивается с более жесткими целевыми показателями выбросов.
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В общем предложении страны предупредили о вызовах, связанных с производством, занятостью и глобальной конкуренцией, выступая за срочные действия на уровне ЕС.
Они подчеркнули риск значительных штрафов для автопроизводителей, которые не смогут достичь целевых показателей выбросов, что может помешать инновациям и помешать глобальной конкурентоспособности Европы.
По материалам:
Телеканал 24
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