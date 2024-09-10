Европейских автопроизводителей могут оштрафовать за электрокары — Finance.ua

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Европейских автопроизводителей могут оштрафовать за электрокары

Технологии&Авто
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Европейских автопроизводителей могут оштрафовать за электрокары
Европейских автопроизводителей могут оштрафовать за электрокары
Европейским автопроизводителям могут выписать до 15 млрд евро штрафа из-за слишком низких объемов продаж электромобилей, спрос на которые в последнее время снизился. Об этом заявил исполнительный директор французской Renault Group Лука де Мео в эфире местной радиостанции France Inter, передаёт Autocarpro.
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По его словам, если продажи электромобилей останутся на сегодняшнем уровне, европейской промышленности придется заплатить 15 млрд евро штрафа или отказаться от производства более 2,5 млн единиц автомобилей из ДВС.
Топ-менеджер пояснил, что согласно правилам Евросоюза, нормы выбросов углекислого газа (СО2) для автопроизводителей высчитываются по соотношению проданных автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и электромобилей.
К примеру, каждый проданный электрокар компенсирует продажу четырех обычных авто. При этом в августе на «электрички» пришлось всего 12,5% от общего количества реализуемых машин в Европе.
Причиной падения продаж, считает Лука де Мео, являются завышенные цены на электромобили из-за неопределенности с сохранением госсубсидий на их покупку, а также недостаточные темпы развития зарядной инфраструктуры в странах ЕС.
Напомним, в августе украинцы купили около 10 тысяч электромобилей. Рост к июлю составил +35%, а к августу прошлого 2023 года аж +68,5%.
По материалам:
MMR
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