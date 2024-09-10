Европейских автопроизводителей могут оштрафовать за электрокары — Finance.ua

Европейских автопроизводителей могут оштрафовать за электрокары Сегодня 06:48 — Технологии&Авто

Европейских автопроизводителей могут оштрафовать за электрокары

Европейским автопроизводителям могут выписать до 15 млрд евро штрафа из-за слишком низких объемов продаж электромобилей, спрос на которые в последнее время снизился. Об этом заявил исполнительный директор французской Renault Group Лука де Мео в эфире местной радиостанции France Inter, передаёт Autocarpro.

По его словам, если продажи электромобилей останутся на сегодняшнем уровне, европейской промышленности придется заплатить 15 млрд евро штрафа или отказаться от производства более 2,5 млн единиц автомобилей из ДВС.

Топ-менеджер пояснил, что согласно правилам Евросоюза, нормы выбросов углекислого газа (СО2) для автопроизводителей высчитываются по соотношению проданных автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и электромобилей.

К примеру, каждый проданный электрокар компенсирует продажу четырех обычных авто. При этом в августе на «электрички» пришлось всего 12,5% от общего количества реализуемых машин в Европе.

Причиной падения продаж, считает Лука де Мео, являются завышенные цены на электромобили из-за неопределенности с сохранением госсубсидий на их покупку, а также недостаточные темпы развития зарядной инфраструктуры в странах ЕС.

Напомним, в августе украинцы купили около 10 тысяч электромобилей. Рост к июлю составил +35%, а к августу прошлого 2023 года аж +68,5%.

MMR По материалам:

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