Заработки дальнобойщиков в Польше (исследование)

В Польше, согласно проведенному исследованию зарплат в отрасли автомобильных грузоперевозок за 2020 год, заработок дальнобойщиков оказался ниже, чем годом ранее.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Логист.Today.
Исследование «Заработок профессиональных водителей в Польше-2020», проведенное Польским институтом автомобильного транспорта (PITD) на выборке из 1,2 тыс. водителей, показывает, что средняя чистая зарплата в 2020 году составила 6 тыс. злотых (более 1,3 тыс. евро), что на 5% меньше, чем в 2019 году.
При этом, по данным Центрального статистического управления страны (GUS), средняя чистая зарплата в Польше в 2020 году составила примерно 3,7 тыс. злотых (825 евро).
Это на 5,1% больше, чем в предыдущем году.
Таким образом, при сравнении со средним показателем по стране, общий заработок водителей в Польше выглядит очень привлекательно, утверждают авторы доклада.
Читайте также: До 80 тысяч гривен в месяц. Самые высокооплачиваемые специальности в Украине
Наибольшую группу (26,3%) составляют водители, которые зарабатывают от 6 до 7 тыс. злотых (1,3−1,5 тыс. евро) нетто.
Водители автобусов зарабатывают в среднем 4,6 тыс. злотых (1 тыс. евро). Более 7 тыс. злотых (1,5 тыс. евро) зарабатывает почти каждый четвертый водитель 40-тонных грузовиков на международных перевозках.
Самые низкие заработки у тех, кто работает с понедельника по пятницу, их з/п составляет 6,2 тыс. злотых (1,37 тыс. евро). Средний заработок водителей, работающих по системе 4/1, достигает 7,5 тыс. злотых (1,6 тыс. евро).
Отчет PITD показывает, что в прошлом году самые высокие заработки были у водителей-международников, работающих на восточном направлении. Их зарплата составляла 6,7 тыс. злотых (1,5 тыс. евро) и была на 250 злотых (55 евро) выше, чем у водителей, занимающихся доставкой грузов в страны ЕС. Заработная плата дальнобойщиков, перевозящих товары внутри Польши, составила 5 тыс. злотых (1,1 тыс. евро).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опросВчера, 21:23 - 336 4
До 80 тысяч гривен в месяц: самые высокооплачиваемые специальности в УкраинеВчера, 12:32 - 11357 4
Не только цифровой COVID-сертификат: как вакцинированным украинцам путешествовать по мируВчера, 07:45 - 1020 4
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 1044 3
Конкуренция между странами Европы за украинских заробитчан будет расти - экспертыВчера, 18:30 - 485 1
Кому повысят пенсии с 2022 года5 ч. назад - 1701
Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жильеВчера, 17:00 - 1514 1
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 1044 3
Топ-10 лучших городов в мире для удаленной работыВчера, 13:29 - 949 1
Китай запретил строить супер-небоскребыВчера, 23:37 - 775
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет2 ч. назад - 49 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 953 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1636 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 756 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1478 1