Заработки дальнобойщиков в Польше (исследование)

В Польше, согласно проведенному исследованию зарплат в отрасли автомобильных грузоперевозок за 2020 год, заработок дальнобойщиков оказался ниже, чем годом ранее.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Логист.Today.

Исследование «Заработок профессиональных водителей в Польше-2020», проведенное Польским институтом автомобильного транспорта (PITD) на выборке из 1,2 тыс. водителей, показывает, что средняя чистая зарплата в 2020 году составила 6 тыс. злотых (более 1,3 тыс. евро), что на 5% меньше, чем в 2019 году.

При этом, по данным Центрального статистического управления страны (GUS), средняя чистая зарплата в Польше в 2020 году составила примерно 3,7 тыс. злотых (825 евро).

Это на 5,1% больше, чем в предыдущем году.

Таким образом, при сравнении со средним показателем по стране, общий заработок водителей в Польше выглядит очень привлекательно, утверждают авторы доклада.

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Наибольшую группу (26,3%) составляют водители, которые зарабатывают от 6 до 7 тыс. злотых (1,3−1,5 тыс. евро) нетто.

Водители автобусов зарабатывают в среднем 4,6 тыс. злотых (1 тыс. евро). Более 7 тыс. злотых (1,5 тыс. евро) зарабатывает почти каждый четвертый водитель 40-тонных грузовиков на международных перевозках.

Самые низкие заработки у тех, кто работает с понедельника по пятницу, их з/п составляет 6,2 тыс. злотых (1,37 тыс. евро). Средний заработок водителей, работающих по системе 4/1, достигает 7,5 тыс. злотых (1,6 тыс. евро).

Отчет PITD показывает, что в прошлом году самые высокие заработки были у водителей-международников, работающих на восточном направлении. Их зарплата составляла 6,7 тыс. злотых (1,5 тыс. евро) и была на 250 злотых (55 евро) выше, чем у водителей, занимающихся доставкой грузов в страны ЕС. Заработная плата дальнобойщиков, перевозящих товары внутри Польши, составила 5 тыс. злотых (1,1 тыс. евро).