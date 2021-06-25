0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 402 0

Заработки дальнобойщиков в Польше (исследование)

Заработки дальнобойщиков в Польше (исследование)

В Польше, согласно проведенному исследованию зарплат в отрасли автомобильных грузоперевозок за 2020 год, заработок дальнобойщиков оказался ниже, чем годом ранее.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Логист.Today.

Исследование «Заработок профессиональных водителей в Польше-2020», проведенное Польским институтом автомобильного транспорта (PITD) на выборке из 1,2 тыс. водителей, показывает, что средняя чистая зарплата в 2020 году составила 6 тыс. злотых (более 1,3 тыс. евро), что на 5% меньше, чем в 2019 году.

При этом, по данным Центрального статистического управления страны (GUS), средняя чистая зарплата в Польше в 2020 году составила примерно 3,7 тыс. злотых (825 евро).

Это на 5,1% больше, чем в предыдущем году.

Таким образом, при сравнении со средним показателем по стране, общий заработок водителей в Польше выглядит очень привлекательно, утверждают авторы доклада.

Читайте также: До 80 тысяч гривен в месяц. Самые высокооплачиваемые специальности в Украине

Наибольшую группу (26,3%) составляют водители, которые зарабатывают от 6 до 7 тыс. злотых (1,3−1,5 тыс. евро) нетто.

Водители автобусов зарабатывают в среднем 4,6 тыс. злотых (1 тыс. евро). Более 7 тыс. злотых (1,5 тыс. евро) зарабатывает почти каждый четвертый водитель 40-тонных грузовиков на международных перевозках.

Самые низкие заработки у тех, кто работает с понедельника по пятницу, их з/п составляет 6,2 тыс. злотых (1,37 тыс. евро). Средний заработок водителей, работающих по системе 4/1, достигает 7,5 тыс. злотых (1,6 тыс. евро).

Отчет PITD показывает, что в прошлом году самые высокие заработки были у водителей-международников, работающих на восточном направлении. Их зарплата составляла 6,7 тыс. злотых (1,5 тыс. евро) и была на 250 злотых (55 евро) выше, чем у водителей, занимающихся доставкой грузов в страны ЕС. Заработная плата дальнобойщиков, перевозящих товары внутри Польши, составила 5 тыс. злотых (1,1 тыс. евро).

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.