Принудительный труд и давление инвесторов: Volkswagen уходит с рынка Китая — Finance.ua

Принудительный труд и давление инвесторов: Volkswagen уходит с рынка Китая
Автогигант Volkswagen продаст госкомпании из Шанхая свою долю на предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая.
Об этом сообщает Reuters.
«Этот шаг положит конец многолетнему нарастающему давлению инвесторов, требующих от Volkswagen отказаться от присутствия в регионе, где правозащитные группы задокументировали нарушения, включая массовую принудительную работу в лагерях. Пекин отрицает какие-либо подобные нарушения», — отмечается в публикации.
Сумма сделки не разглашается. Ранее на заводе собирали автомобили Volkswagen Santana. В рамках сделки под контроль покупателя SMVIC перейдут испытательные полигоны в Турфане (Синьцзян) и Шанхае. После этого Volkswagen прекратит свое присутствие в Синьцзяне.
К слову, Volkswagen начал сокращать рабочие места в Китае, стремясь сократить расходы по всему миру на 20% в течение следующих трех лет. По словам людей, знакомых с ситуацией, сокращения коснутся нескольких сотен местных сотрудников, поскольку Volkswagen борется с падением продаж на своем крупнейшем рынке. Премиальный бренд Audi также сокращает численность персонала.
Напомним, в Германии Volkswagen также впервые рассматривает возможность закрытия заводов в условиях, которые «ужесточились» из-за выхода на рынок Европы новых игроков, о чем заявил генеральный директор Оливер Блюм.
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