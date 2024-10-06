Volkswagen снизил прогноз прибыли из-за падения спроса на автомобили — Finance.ua

Volkswagen снизил прогноз прибыли из-за падения спроса на автомобили Сегодня 06:18 — Фондовый рынок

Volkswagen снизил прогноз прибыли из-за падения спроса на автомобили

Volkswagen AG во второй раз в этом году снизил прогноз по доходности из-за уменьшения спроса на легковые автомобили.

Об этом пишет ZeroHedge.

Читайте также Google и Volkswagen сотрудничают над созданием ИИ-ассистента

Volkswagen, который объединяет такие марки, как Audi, Porsche, Škoda и другие, объявил о снижении прогноза операционной рентабельности на 2024 год до 5,6% из предыдущего прогноза в 7%, главным образом из-за планируемого закрытия завода Audi в Бельгии.

Новый прогноз предусматривает снижение продаж с 9 млн. до 8,1 млн. единиц и сокращение чистого денежного потока на сумму до 2 млрд евро.

Проблемы Volkswagen AG усугубляются падением спроса на китайском рынке, ростом конкуренции в сегменте электромобилей и ухудшением экономической ситуации в Европе, где продажи автомобилей падают.

Читайте также Volkswagen анонсировала новый минивэн T7 Transporter (фото)

Особенно кризис наблюдается в сегменте электромобилей — их спрос в Германии снизился на 69%.

Ситуацию усугубляют экологические нормы и «зеленая» политика ЕС, создающие препятствия для конкуренции с Китаем, где энергоресурсы дешевле и доступнее в достатке, особенно угля.

Это ставит европейских автопроизводителей в невыгодное положение по сравнению с китайскими.

Читайте также Компания Volkswagen представит большой семейный кроссовер в 2025 году (фото)

К слову, Volkswagen начал сокращать рабочие места в Китае, стремясь сократить расходы по всему миру на 20% в течение следующих трех лет.

Эти шаги являются частью общемировой программы снижения издержек до 2026 года, о которой Volkswagen заявил в августе.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.