Volkswagen снизил прогноз прибыли из-за падения спроса на автомобили — Finance.ua

Volkswagen снизил прогноз прибыли из-за падения спроса на автомобили
Volkswagen AG во второй раз в этом году снизил прогноз по доходности из-за уменьшения спроса на легковые автомобили.
Об этом пишет ZeroHedge.
Volkswagen, который объединяет такие марки, как Audi, Porsche, Škoda и другие, объявил о снижении прогноза операционной рентабельности на 2024 год до 5,6% из предыдущего прогноза в 7%, главным образом из-за планируемого закрытия завода Audi в Бельгии.
Новый прогноз предусматривает снижение продаж с 9 млн. до 8,1 млн. единиц и сокращение чистого денежного потока на сумму до 2 млрд евро.
Проблемы Volkswagen AG усугубляются падением спроса на китайском рынке, ростом конкуренции в сегменте электромобилей и ухудшением экономической ситуации в Европе, где продажи автомобилей падают.
Особенно кризис наблюдается в сегменте электромобилей — их спрос в Германии снизился на 69%.
Ситуацию усугубляют экологические нормы и «зеленая» политика ЕС, создающие препятствия для конкуренции с Китаем, где энергоресурсы дешевле и доступнее в достатке, особенно угля.
Это ставит европейских автопроизводителей в невыгодное положение по сравнению с китайскими.
К слову, Volkswagen начал сокращать рабочие места в Китае, стремясь сократить расходы по всему миру на 20% в течение следующих трех лет.
Эти шаги являются частью общемировой программы снижения издержек до 2026 года, о которой Volkswagen заявил в августе.
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