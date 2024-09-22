Volkswagen анонсировала новый минивэн T7 Transporter (фото) — Finance.ua

Volkswagen анонсировала новый минивэн T7 Transporter (фото) 22.09.2024, 00:12 — Технологии&Авто

Volkswagen анонсировала новый минивэн T7 Transporter (фото), Фото: Volkswagen

На автошоу IAA Transportation 2024 в Ганновере состоялся публичный дебют нового Volkswagen T7. Вскоре минивэн поступит в продажу по цене от 36 780 евро.

Его подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Фото: Volkswagen

В Ганновер привезли новые Volkswagen Transporter и Caravelle. Теперь у них нет ничего общего с VW Multivan, ведь они построены на базе Ford Transit Custom.

От собрата новый Volkswagen T7 отличается дизайном передней части. Также появился внедорожный вариант Panamericana с пластиковым обвесом.

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Transporter/Caravelle предлагают в грузовых, пассажирских и грузопассажирских версиях длиной 5,05 и 5,45 м.

Автомобиль может перевозить до 1,33 тонн и буксировать 2,8-тонный прицеп, а объем его грузового отсека составляет от 5,8 до 9 кубометров.

Фото: Volkswagen

Пассажирские варианты доступны в исполнении на 6−9 мест. На передней панели установили два дисплея, а селектор КПП вынесен на рулевую колонку.

Среди доступных опций появились трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ и датчик дождя, акустика Harmann Kardon с 14 динамиками и современные системы безопасности.

Фото: Volkswagen

Палитра модификаций Volkswagen T7 расширена: можно выбрать 2,0-литровые турбодизели мощностью 110, 150 и 170 л. с., 232-сильную плагин-гибридную установку и электромоторы на 136, 218 и 286 л.с. (с батареей на 64 кВт∙ч). Планируются варианты с передним и полным приводом.

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Фокус По материалам:

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