Компания Volkswagen представит большой семейный кроссовер в 2025 году (фото) — Finance.ua
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Компания Volkswagen представит большой семейный кроссовер в 2025 году (фото)

Технологии&Авто
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Компания Volkswagen представит большой семейный кроссовер в 2025 году (фото)
Компания Volkswagen представит большой семейный кроссовер в 2025 году (фото)
В интернет попали фото Volkswagen Atlas второго поколения. Большой семейный кроссовер дебютирует в начале 2025 года.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Volkswagen Atlas 2025 был рассекретен в Китае (там кроссовер продается под названием VW Teramont Pro).
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Его дизайн кардинально изменился и получился довольно необычным. У него крупные фары, расширенные крылья и прозрачная вставка на месте решетки радиатора.
Фонари соединены черной лакированной накладкой, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же кроссовер Volkswagen несколько подрос в размерах.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com

Габариты Volkswagen Atlas 2025:

  • длина — 5158 мм;
  • ширина — 1991 мм;
  • высота — 1788 мм;
  • колесная база — 2980 мм.
Салон Volkswagen Atlas не показали, однако известно, что он станет просторнее. На передней панели, скорее всего, установят три диплея.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Кроссовер Volkswagen Atlas 2025 дебютирует с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л. с., а позже линейку пополнит гибридная модификация. Ожидается версия с передним и полным приводом.
По материалам:
Фокус
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