Компания Volkswagen представит большой семейный кроссовер в 2025 году (фото) — Finance.ua

Компания Volkswagen представит большой семейный кроссовер в 2025 году (фото) Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Компания Volkswagen представит большой семейный кроссовер в 2025 году (фото)

В интернет попали фото Volkswagen Atlas второго поколения. Большой семейный кроссовер дебютирует в начале 2025 года.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volkswagen Atlas 2025 был рассекретен в Китае (там кроссовер продается под названием VW Teramont Pro).

Фото: carscoops.com

Его дизайн кардинально изменился и получился довольно необычным. У него крупные фары, расширенные крылья и прозрачная вставка на месте решетки радиатора.

Фонари соединены черной лакированной накладкой, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же кроссовер Volkswagen несколько подрос в размерах.

Фото: carscoops.com

Габариты Volkswagen Atlas 2025:

длина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

высота — 1788 мм;

колесная база — 2980 мм.

Салон Volkswagen Atlas не показали, однако известно, что он станет просторнее. На передней панели, скорее всего, установят три диплея.

Фото: carscoops.com

Кроссовер Volkswagen Atlas 2025 дебютирует с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л. с., а позже линейку пополнит гибридная модификация. Ожидается версия с передним и полным приводом.

Фокус По материалам:

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