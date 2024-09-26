Google и Volkswagen сотрудничают над созданием ИИ-ассистента — Finance.ua

Google и Volkswagen сотрудничают над созданием ИИ-ассистента 26.09.2024, 00:32 — Технологии&Авто

Google и Volkswagen сотрудничают над созданием ИИ-ассистента

Google предоставляет помощника с искусственным интеллектом для водителей Volkswagen, который облегчит пользование автомобилем.

Об этом сообщает Reuters.

Google, входящая в состав Alphabet, предоставляет ключевые возможности для ассистента с искусственным интеллектом для водителей Volkswagen в приложении для смартфонов, что является частью стратегии Google, направленной на завоевание бизнеса, предлагая инструменты для создания корпоративных приложений с искусственным интеллектом.

Потребители могут задавать ассистенту Volkswagen такие вопросы, как «Как заменить спустившееся колесо?» или навести камеру телефона на приборную панель автомобиля для получения соответствующей информации.

Ассистент ИИ опирается на большие языковые модели Gemini от Google, приложения, которые могут понимать и генерировать прогнозируемые ответы на человеческий язык, а также обладают возможностями облачных вычислений.

Инструмент VW был разработан путем добавления в Gemini таких данных, как инструкции для владельцев автомобилей Volkswagen и видеоролики на YouTube о техническом обслуживании автомобилей.

Облачные вычисления — это сегмент бизнеса Google, на который приходится 33 млрд долл. из 307 миллиардов долларов общего дохода компании в 2023 году.

По данным Google в 2024 году, решения на основе искусственного интеллекта принесли миллиардные доходы, хотя она отказалась раскрыть более точные цифры.

Економічна Правда По материалам:

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