Названы самые надежные спортивные седаны в мире: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Названы самые надежные спортивные седаны в мире: ТОП-10 моделей 25.09.2024, 00:41 — Технологии&Авто

Названы самые надежные спортивные седаны в мире: ТОП-10 моделей

Спортивные седаны сочетают в себе роскошь, практичность и мощь. Но важно также обращать внимание и на надежность. Рейтинг самых надежных новых спортивных седанов составили эксперты HotCars

Лидером рейтинга стал Lexus IS 2024, надежность которого эксперты JD Power оценили в 88 баллов из 100 возможных. Из всех его версий журналисты советуют обратить внимание на IS500 F Sport Performance с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 472 л.с., который ускоряется от 0 до 60 миль в час (0−97 км/ч) всего за 4,4 секунды.

На втором месте разместился Lexus ES350 с рейтингом надежности 82 балла из 100 возможных. Под капотом этого спорт-седана установлен 3,5-литровый двигатель V6 на 302 «лошадки», позволяющий разгоняться с места до 97 км/ч за 6,1 секунды.

«Бронза» досталась BMW 2-Series Gran Coupe с 2,0-литровым 301-сильным турбодвигателем и разгоном от 0 до 97 км/ч за 4,2 секунды. Его надежность по 100-балльной шкале оценивают в 82 балла.

Итак, самые надежные спортивные седаны по версии HotCars:

Lexus IS500 F Sport Performance Lexus ES350 BMW 2 Series Gran Coupe BMW 4 Series M440i xDrive Porsche Taycan Turbo S BMW i4 Acura TLX Type S Volvo S60 Recharge Hybrid AWD Subaru WRX Hyundai Ioniq 6

MMR По материалам:

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