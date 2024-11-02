Volkswagen объявил о закрытии заводов и сокращении зарплат — Finance.ua

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Volkswagen объявил о закрытии заводов и сокращении зарплат

Фондовый рынок
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Volkswagen объявил о закрытии заводов и сокращении зарплат
Volkswagen объявил о закрытии заводов и сокращении зарплат, Фото: Reuters
Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три завода из десяти в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест, а также снизить зарплаты на 10%.
Об этом пишет газета Financial Times.
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Эта реструктуризация станет первой в истории компании за 87 лет, когда будут закрыты ее внутренние заводы, что обострит противостояние с профсоюзами. В настоящее время VW имеет 10 заводов и около 300 тысяч работников в Германии.

Причины

Volkswagen предупредил, что вынужден прибегать к радикальным мерам из-за высокой конкуренции в Китае, снижения продаж на других основных рынках и необходимости значительных инвестиций в переход на производство электромобилей.
Недавно компания уже второй раз за три месяца объявила о снижении прогноза прибыли, ссылаясь на «сложные рыночные условия».
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Volkswagen заявил, что не будет комментировать «слухи о конфиденциальных переговорах с профсоюзом IG Metall и советом работников», но добавил, что компания находится в «решающем моменте».
Совет работников VW представляет интересы сотрудников компании и занимает половину мест в наблюдательном совете.
Руководитель совета работников Даниэла Кавалло сообщила работникам на главном заводе компании в Вольфсбурге, что у руководства есть два дня, чтобы отменить свои планы, намекая на возможные забастовки.
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Она отметила, что генеральный директор Оливер Блуме «играет с огромным риском, что… мы можем прекратить переговоры и принять меры, которые должен принимать коллектив, когда опасается за свое существование».
По материалам:
Економічна Правда
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