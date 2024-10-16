Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025

Технологии&Авто
15
Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025
Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025
Месяц назад компания Volkswagen представила обновленный Taos 2025 года — кроссовер на базе Golf для Северной Америки.
Кардинальных изменений в автомобиле нет, среди обновлений: увеличение мощности, обновленный салон и новая коробка передач. Не удивительно, что он не намного дороже своего предшественника.
Volkswagen окончательно определился с ценами: они начинаются с $26 420 за переднеприводный Taos S, что на $1000 больше, чем у модели 2024 года.
Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025
Самым дорогим вариантом является SEL за 36 120 долларов, стандартно поставляемый с полным приводом VW 4Motion.
В дополнение к интерьеру, подчеркнутому новым плавающим 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, Taos получил некоторые технические усовершенствования.
Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025
VW обновил свой 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, и мощность выросла со 158 до 174 лошадиных сил, а крутящий момент остался прежним.
Читайте также
Ранее модели Taos 4Motion поставлялись с семиступенчатой ​​трансмиссией с двойным сцеплением, но клиенты сочли ее слишком тяжелой для переключения передач, поэтому VW заменил ее на восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
По материалам:
newsyou.info
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.