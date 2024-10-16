Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025 — Finance.ua

Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025 Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Самый дешевый кроссовер Volkswagen: компания объявила стоимость нового Volkswagen Taos 2025

Месяц назад компания Volkswagen представила обновленный Taos 2025 года — кроссовер на базе Golf для Северной Америки.

Кардинальных изменений в автомобиле нет, среди обновлений: увеличение мощности, обновленный салон и новая коробка передач. Не удивительно, что он не намного дороже своего предшественника.

Volkswagen окончательно определился с ценами: они начинаются с $26 420 за переднеприводный Taos S, что на $1000 больше, чем у модели 2024 года.

Самым дорогим вариантом является SEL за 36 120 долларов, стандартно поставляемый с полным приводом VW 4Motion.

В дополнение к интерьеру, подчеркнутому новым плавающим 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, Taos получил некоторые технические усовершенствования.

VW обновил свой 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, и мощность выросла со 158 до 174 лошадиных сил, а крутящий момент остался прежним.

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Ранее модели Taos 4Motion поставлялись с семиступенчатой ​​трансмиссией с двойным сцеплением, но клиенты сочли ее слишком тяжелой для переключения передач, поэтому VW заменил ее на восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

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