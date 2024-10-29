Четыре «неубиваемых» автомобиля Volkswagen, которые очень редко ломаются — Finance.ua
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Четыре «неубиваемых» автомобиля Volkswagen, которые очень редко ломаются

Фондовый рынок
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Автомобили немецкого бренда Volkswagen известны своей надежностью, качеством сборки и технологичностью. В то же время есть в модельной линейке компании машины, которые ломаются гораздо реже других.
Местный проект DEKRA провел собственное исследование, в рамках которого выделил четыре модели Volkswagen, почти не доставляющие проблем в первые 100 тысяч километров пробега.
Volkswagen T-Roc: надежный кроссовер с выразительным дизайном. Особенности: двигатели объемом 1,0−2,0 литра, выбор между передним и полным приводом, встроенные системы безопасности, низкий расход топлива.
Volkswagen Golf: легендарный надежный хэтчбек. Особенности: богатая моторная гамма в диапазоне от 1,0 до 2,0 литров, включая гибридные версии, низкий уровень шума в салоне, средний расход топлива на уровне 4,5−6,0 л на 100 км.
Volkswagen Passat: деловой седан с немецким акцентом. Особенности: двигатели от 1,5 до 2,0 литров с высокой мощностью и хорошей экономичностью, передний или полный привод, в зависимости от комплектации, большое количество ассистентов для повышения безопасности, средний расход топлива около 5,0- 6,5л на 100 км.
Volkswagen Polo: доступный городской автомобиль с высоким уровнем надежности Особенности: двигатели объемом от 1,0 до 1,6 литров, расход топлива в среднем около 4,5−5,5 л на 100 км, компактные габариты, что очень удобно в ограниченной городской среде.
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