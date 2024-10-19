Volkswagen выпустил кроссовер по цене Renault Duster (фото) — Finance.ua

Volkswagen выпустил кроссовер по цене Renault Duster (фото) Вчера 02:17 — Технологии&Авто

Volkswagen выпустил кроссовер по цене Renault Duster (фото), Фото: Volkswagen

Недорогой кроссовер Volkswagen Taos — доступная альтернатива старшему VW Tiguan. Модернизированную машину ранее показали официально после рестайлинга. Новинка отправилась в продажу по цене «Рено Дастер».

О цене Volkswagen Taos 2024 сообщает Motor1.

В ходе модернизации дизайн был выполнен в современном стиле VW. Новинка похожа на любую другую машину бренда. Однако снаружи отличается от предшественника.

Новый VW Taos получил измененные бамперы, переработанную наружную светотехнику, другие колесные диски и обновленную цветовую гамму.

Фото: Volkswagen

В салоне Volkswagen Taos изменений меньше — обновили мультимедийную систему, оснастку и отделку. Автомобиль будет продавать только как 5-местный кроссовер. Основной рынок — США.

Бензиновый турбодвигатель объемом 1,5л выдает мощность 176 л.с. Мотор сочетается с 8-ступенчатой ​​автоматической КПП. Привод — передний или полный. Цена Volkswagen Taos — от 26 420 долларов

Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.