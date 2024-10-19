Volkswagen выпустил кроссовер по цене Renault Duster (фото) — Finance.ua

Volkswagen выпустил кроссовер по цене Renault Duster (фото)
Недорогой кроссовер Volkswagen Taos — доступная альтернатива старшему VW Tiguan. Модернизированную машину ранее показали официально после рестайлинга. Новинка отправилась в продажу по цене «Рено Дастер».
О цене Volkswagen Taos 2024 сообщает Motor1.
В ходе модернизации дизайн был выполнен в современном стиле VW. Новинка похожа на любую другую машину бренда. Однако снаружи отличается от предшественника.
Новый VW Taos получил измененные бамперы, переработанную наружную светотехнику, другие колесные диски и обновленную цветовую гамму.
В салоне Volkswagen Taos изменений меньше — обновили мультимедийную систему, оснастку и отделку. Автомобиль будет продавать только как 5-местный кроссовер. Основной рынок — США.
Бензиновый турбодвигатель объемом 1,5л выдает мощность 176 л.с. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод — передний или полный. Цена Volkswagen Taos — от 26 420 долларов
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