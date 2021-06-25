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Кому повысят пенсии с 2022 года

Кому повысят пенсии с 2022 года

В Украине с 1 января 2022 года вырастут пенсии в среднем на 40% у более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает Укринформ, об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью одному из информагентств, обнародованном на сайте министерства.

«29 июня был принят в целом правительственный законопроект № 4555 по повышению уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, пострадавших от этой катастрофы. Это позволит с 1 января 2022 года для более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС повысить пенсии в среднем на 40%», – сказала Лазебная.

По ее словам, в следующем году также планируется наработка решения по дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, которого ждут 700 тысяч человек.

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«Три алгоритма повышения пенсий (в связи с повышениями размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума, индексацией) сохранятся в 2022 году», – заверила министр соцполитики.

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По ее словам, правительство привлекает средства госбюджета прежде всего для продолжения выполнения инициированной Президентом социальной программы для людей пожилого возраста.

«А именно будет профинансирована из государственного бюджета адресная помощь для повышения пенсий для 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров за 75 лет. Начиная со следующего года, ежемесячные выплаты (400 гривен для лиц от 75 до 80 лет и 500 гривен для лиц 80-ти лет) будут с 1 марта проиндексированы, а затем увеличены», – сказала Лазебная.

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Кроме того, она добавила, что правительство планирует сохранить ежемесячные компенсационные выплаты для полумиллиона человек, которые имеют страховой стаж 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин и целевые доплаты для 1,5 миллиона пенсионеров с низкими размерами заработной платы, которые они получали за период их трудовой деятельности.

По материалам Укринформ
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