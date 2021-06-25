Кому повысят пенсии с 2022 года

В Украине с 1 января 2022 года вырастут пенсии в среднем на 40% у более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает Укринформ, об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью одному из информагентств, обнародованном на сайте министерства.

«29 июня был принят в целом правительственный законопроект № 4555 по повышению уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, пострадавших от этой катастрофы. Это позволит с 1 января 2022 года для более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС повысить пенсии в среднем на 40%», – сказала Лазебная.

По ее словам, в следующем году также планируется наработка решения по дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, которого ждут 700 тысяч человек.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы пишем о зарплатах, пенсиях и других видах соцпомощи. Там же учим не платить лишнего. Не забудьте подписаться! 🤫

«Три алгоритма повышения пенсий (в связи с повышениями размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума, индексацией) сохранятся в 2022 году», – заверила министр соцполитики.

Читайте также: Пенсионная реформа: кому и на каких условиях украинцы смогут завещать пенсию

По ее словам, правительство привлекает средства госбюджета прежде всего для продолжения выполнения инициированной Президентом социальной программы для людей пожилого возраста.

«А именно будет профинансирована из государственного бюджета адресная помощь для повышения пенсий для 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров за 75 лет. Начиная со следующего года, ежемесячные выплаты (400 гривен для лиц от 75 до 80 лет и 500 гривен для лиц 80-ти лет) будут с 1 марта проиндексированы, а затем увеличены», – сказала Лазебная.

Кроме того, она добавила, что правительство планирует сохранить ежемесячные компенсационные выплаты для полумиллиона человек, которые имеют страховой стаж 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин и целевые доплаты для 1,5 миллиона пенсионеров с низкими размерами заработной платы, которые они получали за период их трудовой деятельности.