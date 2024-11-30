Криптовалюта стала основным источником дохода Telegram — Finance.ua

Криптовалюта стала основным источником дохода Telegram Сегодня 02:35 — Фондовый рынок

Криптовалюта стала основным источником дохода Telegram

Задержание Павла Дурова во Франции не повлияло на деятельность Telegram благодаря значительному росту стоимости криптовалют на балансе компании.

Об этом сообщает Financial Times.

Соцсеть Telegram впервые обнародовала финансовые результаты перед инвесторами после задержания владельца компании Павла Дурова французской полицией в августе. За первое полугодие 2024 года основным источником дохода мессенджера стали сделки с криптовалютой Toncoin.

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Стоимость цифровых активов Telegram выросла до 1,3 млрд долл. в первой половине 2024 года против 400 млн долл. в декабре 2023 г. Доходы от продаж цифровых активов составляли 353 млн долл., из которых 348 млн долл. — выручка от реализации Toncoin.

Общий доход компании за полугодие достиг 525 млн долл., что на 190% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Около половины этой суммы (225 млн долл.) поступило благодаря соглашению с неназванной стороной, получившей право использовать Toncoin в качестве эксклюзивного инструмента для покупки рекламы в Telegram. Соглашение было расторгнуто 1 октября.

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Остальные источники дохода выросли скромнее. Рекламная выручка удвоилась и достигла 120 млн долл., а премиум подписки принесли еще 119 млн дол.

Блокчейн TON, на базе которого работает Toncoin, первоначально был разработан Telegram, но после юридических споров с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в 2020 году проект перешел к сообществу разработчиков. Telegram сохраняет значительные запасы Toncoin, которые стали финансовой опорой для компании после задержания Дурова.

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Благодаря росту доходов Telegram удалось стать прибыльным. В первом полугодии 2024 года компания получила 335 млн долл. после уплаты налогов.

Telegram остается полностью под контролем Павла Дурова, хотя компания привлекла около 2,4 млрд долл. в виде кредитов с погашением в 2026 году.

Економічна Правда По материалам:

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