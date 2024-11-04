Вышло значительное обновление Telegram, которое превращает мессенджер в видеоплатформу — Finance.ua
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Вышло значительное обновление Telegram, которое превращает мессенджер в видеоплатформу

Технологии&Авто
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Вышло значительное обновление Telegram, которое превращает мессенджер в видеоплатформу
Вышло значительное обновление Telegram, которое превращает мессенджер в видеоплатформу
Популярный мессенджер Telegram получил большое обновление. Версия 11.3.0 уже доступна в Google Play и App Store.
Самое заметное новшество — управление скоростью и выбор качества видеороликов в мессенджере. Теперь при просмотре любых видео, опубликованных в больших каналах, приложение сможет автоматически выбирать оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и скачивать видео быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество — низкое, среднее или высокое.
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Также появилась возможность управлять скоростью просмотра видео в Telegram с помощью новых жестов — достаточно нажать и удерживать палец ближе к правому краю экрана, чтобы ускорить ролик.
Если пользователь забыл прикрепить фотографию, видео или файл перед отправкой, можно сделать это при редактировании сообщения. Больше не придется удалять сообщения и начинать все заново. Кстати, время последнего изменения теперь тоже отображается.
По материалам:
iTechua
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