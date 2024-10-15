Telegram предложил новую функцию для бизнеса — Finance.ua

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Telegram предложил новую функцию для бизнеса

Технологии&Авто
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Telegram предложил новую функцию для бизнеса
Telegram предложил новую функцию для бизнеса
Telegram запустил новый инструмент для бизнеса — аутентификацию телефонных номеров через сообщения в мессенджере вместо SMS, которая обойдется всего в 1 цент за код.
Основатель менеджера Павел Дуров в своем Telegram-канале утверждает, что бизнес тратит на проверку телефонных номеров с помощью SMS много миллиардов.
«Только Telegram тратит около 10 миллионов долларов в месяц на аутентификацию всех пользователей, которые регистрируются и входят в наш сервис», — пишет он.
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«Поскольку мы уже проверили телефонные номера почти миллиарда человек, другие компании могут избежать высоких расходов на проверку. Этот способ намного дешевле, быстрее и безопаснее традиционной проверки через SMS. Мы называем это Telegram Gateway», — добавляет Дуров.
Отправка одного кода обойдется компаниям-партнерам 0,01 долл. США за код в любой точке мира. Если номер проверяемого телефона не связан с учетной записью Telegram, мессенджер обещает не взимать плату.

Справка Finance.ua:

  • основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова в августе задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Правоохранительные органы обвинили его в соучастии в наркоторговле, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями Франции;
  • впоследствии Дурова освободили под судебный надзор, но с обязательством внести залог в размере 5 млн евро;
  • в своей первой публикации после задержания основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере.
По материалам:
НВ
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