Telegram предложил новую функцию для бизнеса — Finance.ua

Telegram предложил новую функцию для бизнеса Сегодня 23:30 — Технологии&Авто

Telegram предложил новую функцию для бизнеса

Telegram запустил новый инструмент для бизнеса — аутентификацию телефонных номеров через сообщения в мессенджере вместо SMS, которая обойдется всего в 1 цент за код.

Основатель менеджера Павел Дуров в своем Telegram-канале утверждает, что бизнес тратит на проверку телефонных номеров с помощью SMS много миллиардов.

«Только Telegram тратит около 10 миллионов долларов в месяц на аутентификацию всех пользователей, которые регистрируются и входят в наш сервис», — пишет он.

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Telegram предлагает клиентам существенно сэкономить деньги, используя для проверки мощности менеджера.

«Поскольку мы уже проверили телефонные номера почти миллиарда человек, другие компании могут избежать высоких расходов на проверку. Этот способ намного дешевле, быстрее и безопаснее традиционной проверки через SMS. Мы называем это Telegram Gateway», — добавляет Дуров.

Отправка одного кода обойдется компаниям-партнерам 0,01 долл. США за код в любой точке мира. Если номер проверяемого телефона не связан с учетной записью Telegram, мессенджер обещает не взимать плату.

Справка Finance.ua:

основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова в августе задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Правоохранительные органы обвинили его в соучастии в наркоторговле, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями Франции;

впоследствии Дурова освободили под судебный надзор, но с обязательством внести залог в размере 5 млн евро;

в своей первой публикации после задержания основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере.



НВ По материалам:

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