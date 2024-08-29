Еврокомиссия начала проверку Telegram — Finance.ua

Еврокомиссия начала проверку Telegram Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Еврокомиссия начала проверку Telegram

Евросоюз заподозрил соцсеть Telegram в том, что она занижает количество пользователей на территории европейского блока, чтобы не попасть под более жесткое регулирование.

Об этом пишет Financial Times (FT).

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В феврале администрация сервиса отчитывалась о 41 миллионе активных пользователей на территории ЕС, что не позволило отнести соцсеть к очень крупным онлайн-платформам (Very Large Online Platform — VLOP).

В Еврокомиссии отметили, что если после проверки этих данных цифра окажется выше, мессенджер в одностороннем порядке будет включен в список VLOP.

Статус влечет более строгие обязательства по соблюдению требований и модерации контента, а также предусматривает обязательный обмен данными с Еврокомиссией.

Инициированная проверка продолжается параллельно французскому расследованию преступной деятельности в Telegram, которое привело к задержанию его основателя Павла Дурова.

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