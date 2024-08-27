После ареста Павла Дурова в мире выросло количество загрузок Telegram — Finance.ua

После ареста Павла Дурова в мире выросло количество загрузок Telegram Сегодня 21:34

После ареста Павла Дурова в мире выросло количество загрузок Telegram

Арест основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции начинает оказывать влияние на популярность и рейтинг приложения.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Как отмечает издание, несмотря на обеспокоенность контентом в Telegram, сейчас наблюдается рост количества загрузок приложения. Это позволило ему занять второе место в чарте соцсетей App Store и увеличить глобальные загрузки на iOS на 4%.

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Во Франции, где был задержан Дуров, приложение поднялось на 1 место в категории «Социальные сети» в App Store и стало 3 лучшим приложением в целом.

Справка Finance.ua:

Французские правоохранители предъявили Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram. Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами. Отдельной графой обвинений также выделяют функции мессенджера, позволяющие пересылать криптовалюту.



Макрон заверил, что решение о задержании основателя Telegram Дурова не является политическим.

Toncoin обвалился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Економічна Правда По материалам:

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