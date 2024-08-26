В Telegram впервые прокомментировали задержание Дурова — Finance.ua

В Telegram впервые прокомментировали задержание Дурова Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

В Telegram впервые прокомментировали задержание Дурова

В Telegram прокомментировали задержание во Франции своего основателя и руководителя Павла Дурова, подчеркнув, что соцсеть соблюдает законы ЕС, а Дурову «нечего скрывать».

Об этом сообщает Telegram News

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. CEO Telegram Павел Дуров нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сказано в сообщении.

В соцсети подчеркнули, что «около миллиарда пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник жизненно важной информации».

Там также добавили, что ожидают скорого разрешения этой ситуации.

Напомним, основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Правоохранительные органы обвинили его в соучастии в наркоторговле, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями Франции.

российское посольство во Франции запросило консульский доступ к Дурову и обвинило французские власти в «уклонении от взаимодействия».

Криптовалюта Toncoin, которую используют в Telegram и соучредителем которой является Павел Дуров, резко снизилась в цене после новости об аресте соучредителя во Франции.

Економічна Правда По материалам:

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