Дурова передали в суд. Ему должны предъявить обвинения, Le Figaro — Finance.ua

Дурова передали в суд. Ему должны предъявить обвинения, Le Figaro Сегодня 16:44

Генерального директора Telegram Павла Дурова, недавно задержанного во Франции, передали в суд. Возможно, ему предъявят обвинение.

Об этом сообщает Le Figaro

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Как напоминает издание, Дурова обвиняют в том, что он не принимал никаких мер по распространению преступного контента в Telegram.

«Полиция сняла арест с руководителя Telegram Павла Дурова, арестованного за двенадцать преступлений, связанных с организованной преступностью, в середине дня в среду (28 августа — ред.)», — пишет Le Figaro.

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Обвинения против генерального директора Telegram включают:

отказ предоставить информацию, необходимую для перехвата, разрешенного законом;

соучастие в правонарушениях и преступлениях, организованных на платформе. Речь идет о торговле наркотиками, детской порнографии, мошенничестве и организованном отмывании денег;

предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности без надлежащего декларирования.

Напомним, французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает телеканал TF1. Отмечается, что вечером, когда сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Арест был произведен жандармами GTA.

Известно, что он был зарегистрирован в FPR (картотеке разыскиваемых лиц) и только что прибыл из Азербайджана. По данным TF1, основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет заключения во Франции.

Основанная Павлом Дуровым криптовалюта Toncoin потеряла 2,7 млрд долл. капитализации после новостей о задержании основателя мессенджера Telegram, но интерес к ней возрос.

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