Toncoin обрушился: Павла Дурова задержали в Париже, ему грозит 20 лет тюрьмы — Finance.ua

Toncoin обрушился: Павла Дурова задержали в Париже, ему грозит 20 лет тюрьмы Сегодня 08:00

Toncoin обрушился: Павла Дурова задержали в Париже, ему грозит 20 лет тюрьмы

Французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Об этом сообщает телеканал TF1.

Отмечается, что вечером, когда сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Арест был произведен жандармами GTA.

Известно, что он был зарегистрирован в FPR (картотеке разыскиваемых лиц) и только что прибыл из Азербайджана.

По данным TF1, основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет заключения во Франции. Вскоре он предстанет перед судом как гражданин Франции. В настоящее время в объектах недвижимости Дурова во Франции проводят обыски.

Toncoin обрушился

Цена криптовалюты Toncoin (TON) резко упала примерно на 15%, когда появились новости о задержании Павла Дурова в аэропорту Франции. На 0:20 мск TON торгуется $6, по данным биржи OKX.

За что задержали

Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами.

Отдельной графой обвинений также выделяют функции мессенджера, позволяющие пересылать криптовалюту.

Собственная криптовалюта экосистемы TON — Toncoin — закрепилась в первой десятке крупнейших капитализации криптоактивов. Цена монеты с начала года выросла в несколько раз. Рост ее курса сильно ускорился после выхода интервью Павла Дурова изданию Financial Times, в котором он рассказал, что мессенджер получил предварительную оценку в $30 млрд перед возможным IPO.

Блокчейн Telegram Open Network (TON) был запущен Павлом Дуровым и его братом Николаем еще в 2018 году, но через два года они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2019 году SEC подала в суд на Telegram за привлечение $1,7 млрд в рамках первоначального размещения монет (ICO) с использованием токена Gram, который регулятор назвал незарегистрированной ценной бумагой.

Дуров тогда пошел на сделку с SEC, вернул неиспользованные средства инвесторов и выплатил штраф в размере $18,5 млн. Сеть TON поддержали члены сообщества TON Foundation, они продолжили ее развитие.

В 2024 году в Telegram сформировалась целая экосистема приложений, также на блокчейне TON был запущен крупнейший стэйблклокоин USDT . Он поддерживает более десяти блокчейн-сетей, среди которых TON всего за несколько месяцев стала одной из самых больших по объему выпущенных токенов.

По словам Дурова, успех таких программ как Notcoin показал, насколько экосистемы Telegram и TON становятся привлекательными для блокчейн-разработчиков. Он подчеркнул, что Telegram может дать их приложениям веральное распространение из-за социальных взаимосвязей внутри мессенджера.

Реакция россии

Вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться увольнения Павла Дурова.

Справка Finance.ua:

Toncoin — это собственная криптовалюта экосистемы TON. Она входит в десятку крупнейших по капитализации криптоактивов. С начала года цена токена выросла на 400%.

Дуров получил французское гражданство в 2021 году в результате, как называла это газета Le Monde «исключительной и крайне политической процедуры». Процедура натурализации во Франции обычно происходит, если у человека есть корни или родственники в стране, или происходит из франкофонной страны. Однако Дуров не попадал ни под какой критерий.

В этих обстоятельствах существовала лишь одна процедура, с помощью которой Дуров мог бы получить натурализацию: так называемая процедура «выдающегося иностранца» — это очень редкая и осторожная практика, предоставляющая французское гражданство по инициативе правительства иностранцу, которое своей выдающейся деятельностью способствует влиянию Франции и процветанию. ее международных экономических отношений. Винсент Тшен, профессор публичного права в Университете Руана, отмечал, что применение этой нормы очень редко.

За полгода до этого Павел Дуров уже получил новый паспорт в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовавшись новой возможностью для богатых иностранных инвесторов в стране, почти никогда не дающей натурализации. С 2017 года он проживает в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram.

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