Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла 2,7 миллиарда капитализации после его ареста — Finance.ua
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Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла 2,7 миллиарда капитализации после его ареста

Криптовалюта
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Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла 2,7 миллиарда капитализации после его ареста
Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла 2,7 миллиарда капитализации после его ареста
Toncoin обрушился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Об этом сообщает Bloomberg.
Основанная Павлом Дуровым криптовалюта Toncoin потеряла 2,7 млрд долл. капитализации после новостей о задержании основателя мессенджера Telegram, но интерес к ней возрос.
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Самая низкая стоимость криптовалюты была зафиксирована 25 августа в 11:05 — 5,34 дол. В то же время 24 августа цена на Toncoin составляла 6,8 дол. Таким образом, за сутки криптовалюта резко упала почти на 20%.
По состоянию на момент написания этой новости (16:15 26 августа) стоимость криптовалюты Дурова колеблется в пределах 5,6 дол.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова.
  • Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами.
  • Отдельной графой обвинений также выделяют функции мессенджера, позволяющие пересылать криптовалюту.
По материалам:
Економічна Правда
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