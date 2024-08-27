Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла 2,7 миллиарда капитализации после его ареста — Finance.ua

Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла 2,7 миллиарда капитализации после его ареста
Toncoin обрушился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Об этом сообщает Bloomberg.
Основанная Павлом Дуровым криптовалюта Toncoin потеряла 2,7 млрд долл. капитализации после новостей о задержании основателя мессенджера Telegram, но интерес к ней возрос.
Самая низкая стоимость криптовалюты была зафиксирована 25 августа в 11:05 — 5,34 дол. В то же время 24 августа цена на Toncoin составляла 6,8 дол. Таким образом, за сутки криптовалюта резко упала почти на 20%.
По состоянию на момент написания этой новости (16:15 26 августа) стоимость криптовалюты Дурова колеблется в пределах 5,6 дол.
Справка Finance.ua:
- Напомним, французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова.
- Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами.
- Отдельной графой обвинений также выделяют функции мессенджера, позволяющие пересылать криптовалюту.
Поделиться новостью