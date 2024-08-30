Новый законопроект о регулировании Telegram будет внесен до конца сентября 2024 года — Finance.ua

Новый законопроект о регулировании Telegram будет внесен до конца сентября 2024 года
В течение месяца на регистрацию в парламенте подадут комитет по регулированию Telegram и других платформ. Такое решение было принято депутатами 29 августа во время заседания комитета гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины
«В очередной раз обсудили на профильном комитете регулирование платформы Telegram и мой законопроект № 11 115 по регулированию деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация», — сообщил председатель подкомитета по вопросам культурной политики Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий.
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Накануне в видео на своем YouTube-канале Николай Княжицкий пояснил, что серверы Telegram расположены на территории россии и сделан он за российские деньги.
Согласно исследованию Ukrainian Youth Today от Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ), около 70% молодых украинцев потребляют новости в Telegram. В целом же по Украине этот процент достигает 80%.
В чем угроза от Telegram
«Все понимают очевидные угрозы от платформы Telegram и необходимость поиска быстрого решения для обеспечения национальной безопасности. Надеюсь, что коллеги из других фракций и групп будут проявлять единство и не будут создавать препятствий при работе над столь важным законопроектом в рабочей группе», — отметил Николай Княжицкий.
Он объясняет, что только на первый взгляд платформа открыта и как будто никого не ограничивает. В то же время, средства в развитие Telegram инвестировали именно российские олигархи, а серверы платформы, вероятно, расположены в россии.
«российские спецслужбы имеют доступ к нашей с вами информации, к информации о нашей армии. В конце концов, телеграм — главный военный мессенджер россии, дотируемый их средствами. Дуров также является российским олигархом. Ведь без разрешения правительства в этой стране невозможно стать богатым человеком. Таких примеров не было. Учитывая эти факты, нам следует более ответственно относиться к собственной безопасности и на уровне государства вовремя принимать необходимые законы.
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