«Есть чем похвастаться»: Минсоцполитики рассказало о средней пенсии и зарплатах в Украине

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 28%, а средняя пенсия — на 17%.
«Есть чем похвастаться. В мае нынешнего года по сравнению с маем прошлого года средняя зарплата выросла на 28%, минимальная зарплата выросла на 27%, средняя пенсия выросла на 17%, минимальная пенсия выросла на 14%, фактический прожиточный минимум вырос на 11%», в эфире телеканала «Украина 24» рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
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«То есть мы имеем положительные тенденции. Пенсия — это отражение зарплаты, то есть мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей. Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения», — сказала Лазебная.
Возможность поднимать пенсии больше будет зависеть от того, будут ли расти зарплаты.
«Сегодня ПФУ за первый квартал наполнился более чем на 4 млрд грн. Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 млрд будет погашаться, у нас есть ресурсы», — заявила чиновник.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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