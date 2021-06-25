Отопление может подорожать до 70% — прогноз чиновника

В новом отопительном сезоне тарифы на отопление в Украине могут вырасти на 30−40%.
Такой прогноз озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, сообщает «Обозреватель».
По словам эксперта, новые тарифы на отопление могут быть обнародованы уже в сентябре.
Сколько будет стоить отопление:
Где будут самые высокие тарифы:
Согласно прогнозу, размер тарифа будет зависеть от региона. Так, если в Киеве отопление подорожает на 30−40%, то в регионах цена может вырасти на 60−70%.
«В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2−3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%», — отметил эксперт.
В Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%.
В Киеве, по мнению Попенко, отопление может подорожать больше, чем заявлено, — до 45%.
В Кременчуге готовятся увеличить тариф на 53%.
Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м, поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.
Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.
6 июля 2021 года коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.
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