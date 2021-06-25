День финансов: новые услуги от monobank, онлайн-торги землей, средний размер субсидии

В понедельник, 5 июля, расскажем, что готовит своим клиентам monobank и каких изменений ждать коллекторским и финансовым компаниям с 14 июля.

monobank готовит новые услуги. Сооснователь monobank Олег Гороховский анонсировал четыре новых проекта, которые сейчас разрабатываются. Это запуск карты в Bitcoin, с помощью которой можно будет покупать и продавать криптовалюту. Второй проект – это интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. По словам Гороховского, продолжается работа над проектом электронной сим-карты и так называемым эквайрингом здорового человека — это возможность для предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами.

Добавим, что каждая кредитная карта позволяет делать покупки онлайн. Но некоторые при этом еще и приносят дополнительный доход за счет кэшбека или других бонусов. Мы подобрали для вас 5 карт, которыми выгодно рассчитываться в сети:

Онлайн-торги землей. Сегодня, 5 июля, закон об онлайн-торгах землей вступил в силу. Отныне торги государственной землей будут только онлайн. Согласно закону, торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие. Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены.

Украинцам пересчитали субсидии. В Минсоцполитики сообщили, что выплаты жилищных субсидий после переназначения за май и июнь начнутся в ближайшее время, а их размер составит 290 грн на домохозяйство. Там отметили, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода.

Украина обновила правила въезда. Украина вводит меры предосторожности, чтобы не допустить распространения нового штамма вируса „Дельта“. Поэтому со 2 июля приложение „Вдома“ надо будет устанавливать гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу.

Кстати, украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала «Дія». Кроме того, в течение июля Минцифры планирует запустить также цифровое отображение данных о ПЦР-тестировании и информацию для тех, кто переболел.

Изменения для коллекторских и финансовых компаний. Уже 14 июля закон «Об урегулировании просроченной задолженности» вступает в силу в полном объеме. Как объяснила начальник Управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук на МФО саммите-2021, с того момента кредитор и коллектор должны будут подавать в НБУ информацию о заключении договора и привлеченных лицах. По ее словам, надзор за деятельностью коллекторских компаний будет упрощенный.