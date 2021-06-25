В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначения

Выплаты жилищных субсидий после переназначения начнутся в ближайшее время, а их размер составит 290 грн на домохозяйство.

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики сообщила в Facebook.

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«Органы социальной защиты населения в конце июня получили информацию от Министерства финансов по результатам проведенной проверки данных о получателях жилищных субсидий на соответствие новым условиям ее получения. На основании этой информации органами социальной защиты населения произведено переназначение жилищных субсидий в автоматическом режиме для домохозяйств, которые ее получали в отопительном периоде 2020−2021 годов», — сказано в сообщении.

Сейчас Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования замещения субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат.

«Таким образом, уже в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май и июнь текущего года в полном объеме. При этом, учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотопительный период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц», — объяснили в Минсоцполитики.

На отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода.

Справка Finance.ua:

Переназначение субсидии на следующий год тем домохозяйствам, которые ее получали в отопительном периоде 2020−2021 годов, производится автоматически (без обращения) с учетом данных Минфина по результатам верификации данных на соответствие условиям предоставления субсидии.