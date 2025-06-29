На Fin Blogger Award назвали вирусный контент года — Finance.ua
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На Fin Blogger Award назвали вирусный контент года

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На Fin Blogger Award назвали вирусный контент года
На Fin Blogger Award назвали вирусный контент года
В Киеве третий год подряд определили лучших блогеров в рамках престижной премии Fin Blogger Award, организаторами которой стали финансовые порталы Минфин и Биржевой университет.
Отметим, что множество номинаций было объявлено вне конкурса. Это означает, что в этих номинациях не проходит публичное голосование — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.
И одной из таких номинаций была «Вирусный контент года: охват и влияние». Победитель был определен за пост, рилз или видео, которое массово разошлось в лентах и ​​дало реальную пользу инвесторам.
Первое место досталось финансовому и инвестиционному эксперту и блогеру — Марине Король. Она имеет более 65 тыс. подписчиков в Instagram, где делает все, чтобы украинцы были максимально финансово грамотными и сознательными по отношению к деньгам.
В прошлом году Марина Король победила в номинациях «Лучший Tik-Tok об инвестициях» и «Будущий лидер финансового блогинга».
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
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