На Fin Blogger Award назвали вирусный контент года — Finance.ua

На Fin Blogger Award назвали вирусный контент года Сегодня 15:45

На Fin Blogger Award назвали вирусный контент года

В Киеве третий год подряд определили лучших блогеров в рамках престижной премии Fin Blogger Award, организаторами которой стали финансовые порталы Минфин и Биржевой университет.

Отметим, что множество номинаций было объявлено вне конкурса. Это означает, что в этих номинациях не проходит публичное голосование — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.

И одной из таких номинаций была «Вирусный контент года: охват и влияние». Победитель был определен за пост, рилз или видео, которое массово разошлось в лентах и ​​дало реальную пользу инвесторам.

Первое место досталось финансовому и инвестиционному эксперту и блогеру — Марине Король . Она имеет более 65 тыс. подписчиков в Instagram, где делает все, чтобы украинцы были максимально финансово грамотными и сознательными по отношению к деньгам.

В прошлом году Марина Король победила в номинациях «Лучший Tik-Tok об инвестициях» и «Будущий лидер финансового блогинга».

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