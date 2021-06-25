Что ожидает финкомпании и коллекторов с 14 июля

Уже 14 июля закон «Об урегулировании просроченной задолженности» вступает в силу в полном объеме.

Начальник Управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук во время своего выступления на МФО саммите-2021 рассказала, какие изменения ожидают коллекторские и финансовые компании.

В частности, кредитор и коллектор с 14 июля должны будут подавать в НБУ информацию о заключении договора и привлеченных лицах.

Также кредиторы должны предоставлять по запросу НБУ информацию об инструментах контроля за коллекторскими компаниями, которые они привлекают к работе.

«Мы предусмотрели определенное разграничение ответственности. Попросили кредиторов предусмотреть зоны ответственности сторон в договорах с коллекторскими компаниями и получать дополнительное заверение от коллектора, что он понимает требования регулятора, требования закона и соглашается и полностью несет ответственность за их выполнение», – отметила чиновник



Начальник Управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук на МФО саммите-2021

Надзор за деятельностью коллекторских компаний будет упрощенный: одно нарушение – штраф, третье нарушение – приостановление деятельности и исключение коллекторской компании из реестра.

Ключевую информацию будут брать из обращений граждан в НБУ.

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«Законом предусмотрены очень существенные (около 100 тыс. грн. – ред.) штрафы за каждый случай нарушения законодательства и требований этического поведения. Самое главное: если есть третий штраф – коллекторская компания исключается из реестра. В случае с кредитором, кроме этих штрафов, будем выходить при необходимости на комплексную инспекционную проверку. Ведь если у компании несоблюдение законодательства одного вида, то вероятнее всего, что другие законодательства также не выполняются. После проверки уже будем применять более глобальные меры воздействия за нарушение законодательства и/или за невыполнение нормативно-правовых актов НБУ», – объяснила Finance.ua Ольга Лобайчук.

Если компания-кредитор нарушает законодательство от своего имени, не обращаясь к услугам коллекторов, норма с исключением из реестра не работает полностью, ведь такие учреждения остаются в реестре финучреждений и могут привлекать другие коллекторские компании к работе с проблемной задолженностью.

«Будем применять более глобальные меры воздействия, чтобы это убрать. Есть финансовые компании, которые не хотят выполнять нормы закона. Это не все компании рынка, но это первые компании, которые мы будем проверять с 14 июля. Их около 15. А по поводу коллекторов, у нас есть пять компаний, которые являются юридическими лицами без статуса финансового учреждения, мы давно их знаем, понимаем, что это “мегахард-коллекшн”, к которому кредитор обращается по очень проблемным долгам. Мы эти компании знаем и будем работать с ними отдельно», – резюмировала Ольга Лобайчук.