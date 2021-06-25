Украина обновила правила въезда

Со 2 июля приложение «Вдома» устанавливают гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В телеграм-канале Finance_ukr вы можете узнать больше об условиях въезда в разные страны. Также мы там публикуем Полезные советы для путешественников. Подписывайтесь и вы!
«Украина вводит меры предосторожности, чтобы не допустить распространения нового штамма вируса „Дельта“. Поэтому со 2 июля приложение „Вдома“ надо будет устанавливать гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней, и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении.
Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, украинцам нужен отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательным установлением приложения «Вдома».
Читайте также: Соглашение о «свободном небе» с ЕС будет способствовать удешевлению авиабилетов
В Минздраве подчеркнули, что для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата такого теста пересечение государственной границы будет запрещено.
Сейчас в крупных международных пунктах пропуска через государственную границу в зоне пограничного контроля уже работают пункты тестирования, где можно будет сделать быстрый тест.
Условия въезда в Украину из других стран не менялись. Поскольку Украина находится в зеленой зоне эпидопасности приложение устанавливать не нужно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев не хотят ездить на одном авто более 5 летВчера, 07:10 - 1388 9
Сербия и Венгрия построили газопровод в обход Украины2 ч. назад - 496 5
В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через ДнестрВчера, 13:16 - 938 5
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедностиВчера, 16:06 - 1377 4
Tesla готовит Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)Вчера, 00:33 - 1931 4
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:03 - 4047
ТОП-11 стран по количеству пользователей криптовалют (исследование)Вчера, 18:12 - 1615 1
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедностиВчера, 16:06 - 1377 4
В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через ДнестрВчера, 13:16 - 938 5
Эксперт рассказал, почему перенесли повышение пенсий для украинцев старше 75 летВчера, 14:25 - 762 2
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1186 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 568 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1181
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2181 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1949 10