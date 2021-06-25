Украина обновила правила въезда

Со 2 июля приложение «Вдома» устанавливают гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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«Украина вводит меры предосторожности, чтобы не допустить распространения нового штамма вируса „Дельта“. Поэтому со 2 июля приложение „Вдома“ надо будет устанавливать гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней, и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении.

Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, украинцам нужен отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательным установлением приложения «Вдома».

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В Минздраве подчеркнули, что для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата такого теста пересечение государственной границы будет запрещено.

Сейчас в крупных международных пунктах пропуска через государственную границу в зоне пограничного контроля уже работают пункты тестирования, где можно будет сделать быстрый тест.

Условия въезда в Украину из других стран не менялись. Поскольку Украина находится в зеленой зоне эпидопасности приложение устанавливать не нужно.