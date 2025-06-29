Самые популярные направления для отдыха в Украине — Finance.ua

Самые популярные направления для отдыха в Украине
Наиболее популярными направлениями отдыха в Украине остаются горные территории, в частности Карпаты. Также среди популярных маршрутов — Киевщина и Одесса.
Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака.
Где отдыхают украинцы
По ее словам, даже в условиях полномасштабной войны туризм в Украине живой.
Спрос на зеленые горные территории Украины остается стабильно высоким.
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Табака отмечает, что украинцы выбирают тихие места среди природы, чтобы отдохнуть от шума и тревоги.
Также популярностью пользуется отдых у водоемов — рек, озер, моря. Но на побережье есть повышенная опасность, поэтому возможности ограничены.
Самые популярные направления для отдыха:
- Карпаты;
- Львовщина;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская область;
- Полтавщина;
- Хмельницкая;
- Волынь;
- Одесщина;
- Киевщина (для коротких выездов на природу на 1−2 дня).
Напомним, налоговые поступления в 2025 году уже на 27% превысили довоенные показатели 2021 года, когда за первые три месяца было уплачено 629 млн грн.
Стоимость туристических услуг за последние годы повысилась в среднем на 20−40%. Только летом 2024 года отдых в Карпатах подорожал на 10−25% по сравнению с началом сезона.
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