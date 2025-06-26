Понад 27%: туристична галузь України вже перевищила довоєнні показники за доходами — Finance.ua

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Понад 27%: туристична галузь України вже перевищила довоєнні показники за доходами

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Понад 27%: туристична галузь України вже перевищила довоєнні показники за доходами
Понад 27%: туристична галузь України вже перевищила довоєнні показники за доходами
Рік тому податкові надходження склали 616 млн грн, і це майже вдвічі перевищило показники першого кварталу 2023 року, коли сплачено було лише 383 млн грн податків.
Про це заявила голова Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака.
Вона також зауважила, що податкові надходження у 2025 році вже на 27% перевищили довоєнні показники 2021 року, коли за перші три місяці було сплачено 629 млн грн.
Найбільші надходження забезпечили:
  • Київ — 323 млн грн (зростання на 76% у порівнянні з 2024-м);
  • Львівська область — 129,5 млн грн (+35%);
  • Одеська область — 39,2 млн грн (+39%);
  • Київська область — 38,8 млн грн (спад на 34%);
  • Закарпатська область — 38,5 млн грн (+38%);
  • Дніпропетровська область — 35,1 млн грн (+20%).

Причини зростання надходжень

Цьому сприяло одразу кілька факторів, зокрема, підвищення ставок податкових зборів та збільшення кількості платників.
«Ми бачимо поступову позитивну динаміку — і в кількості платників, і в обсягах податків. У 2025 році їх стало 12 757, що на 7% більше, ніж торік. З них понад 9,7 тис. — фізичні особи, решта — юридичні. Але поки галузь не вийшла на довоєнний рівень: у 2022 році було 15 142 платників, а у 2021 — понад 16 тис.», — розповіла вона.
Окрім цього, значення мало і підвищення собівартості — ціни на готельні послуги зросли через інфляцію й збільшення операційних витрат, що також позначилося на загальних податкових надходженнях.
«Останні три роки стали справжнім випробуванням для всієї туристичної галузі України, коли на бізнес вплинули інфляційні коливання та зростання цін на ключові ресурси. У 2022 році ми зіштовхнулися з піком інфляції — понад 26 %. Це суттєво вплинуло на цінову політику у сфері туризму. У 2023 році ситуація трохи покращилася, інфляція знизилась до 5,1%, але вже в 2024-му вона знову зросла до приблизно 12%», — сказала Табака.

Вартість туристичних послуг

За останні роки підвищилася в середньому на 20−40%. Лише влітку 2024 року відпочинок у Карпатах подорожчав на 10−25% порівняно з початком сезону. Це, за її словами, пов’язано із зростанням вартості пального, логістики, енергоносіїв і товарів першої необхідності.
У ДАРТ очікують, що до кінця року збережеться позитивна динаміка, якщо безпекова ситуація не погіршиться.
За матеріалами:
Finance.ua
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