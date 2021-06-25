В Украине стартуют онлайн-торги землей: закон вступил в силу

Сегодня, 5 июля, закон об онлайн-торгах землей полностью вступил в силу. Рынок земли запустили в Украине с 1 июля.

Документ опубликовали в издании «Голос Украины» 25 июня.

Отметим, часть норм закона вступила в силу со дня опубликования. Речь идет о поручении Кабинету Министров в течение трех месяцев со дня опубликования ЗУ:

разработать и привести в соответствие с этим документом свои нормативно-правовые акты;

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого документа.

Суть закона. Отныне торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие могут осуществляться из любой точки.

В документе прописано, что информация об аукционе и лотах будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной. Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Согласно закону, торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд — одно повышение ставки. Минимальный шаг — не менее 1% от стартовой цены лота.

Напомним, после открытия рынка земли с 1 июля было зарегистрировано 33 первых сделки купли-продажи. Сейчас покупать землю могут только граждане Украины и не более 100 га.

Справка Finance.ua:

24 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками.

18 мая нардепы приняли этот документ во втором чтении. В начале июня депутаты разблокировали его подписание для спикера Верховной Рады и Президента.

Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю ежегодно. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7−10%.

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» констатировала, что минимальная стоимость 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Украине составляет около 21 тыс. гривен, а купить землю можно уже сегодня.

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