В Украине стартуют онлайн-торги землей: закон вступил в силу

Сегодня, 5 июля, закон об онлайн-торгах землей полностью вступил в силу. Рынок земли запустили в Украине с 1 июля.
Документ опубликовали в издании «Голос Украины» 25 июня.
Отметим, часть норм закона вступила в силу со дня опубликования. Речь идет о поручении Кабинету Министров в течение трех месяцев со дня опубликования ЗУ:
Суть закона. Отныне торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие могут осуществляться из любой точки.
В документе прописано, что информация об аукционе и лотах будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной. Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.
Согласно закону, торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.
Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд — одно повышение ставки. Минимальный шаг — не менее 1% от стартовой цены лота.
Напомним, после открытия рынка земли с 1 июля было зарегистрировано 33 первых сделки купли-продажи. Сейчас покупать землю могут только граждане Украины и не более 100 га.
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