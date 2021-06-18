День финансов: маркетплейс для продажи земли, нюансы сдачи жилья в аренду, декларирование доходов

Четверг, 24 июня. Зачем нужен договор аренды квартиры и какой курс доллара будет в конце года.

Маркетплейс для продажи сельхозземли. Бывший министр Кабинета министров и один из создателей monobank Дмитрий Дубилет запустил платформу для продажи сельскохозяйственной земли. Владельцы паев смогут выставить на сайте объявление и начать получать предложения от потенциальных покупателей. Однако, по словам Дубилета, реализация такой идеи оказалась очень непростой.

Приватизация банков. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, приватизировать государственные банки в 2021 году — нереальная задача. Единственным вопросом в продаже ПриватБанка является наличие достаточного количества участников, чтобы получить справедливую цену. «И надо разделить банк на „плохой“ и „хороший“, иначе не найдем инвестора — у нас есть проблемный предыдущий владелец», — заявил он.

Кредитки, которые можно оформить из дома. Кредитная карта – идеальный платежный инструмент во время карантина. Во-первых, с ней не придется иметь дело с наличностью. Во-вторых, для людей с временными трудностями она может стать бесплатной финансовой подушкой безопасности. Ну и в-третьих, за ней не обязательно ехать в банк, что позволит лишний раз избежать скопления людей. Мы подобрали несколько таких карт. 💳

Цены на аренду квартир в Киеве. В мае медианная цена аренды квартир в Киеве составила 10 $/кв.м, что на $1 больше, чем в апреле текущего года. Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — $327 за квартиру, или $7 за 1 кв.м. Самый дорогой район для аренды ликвидных однокомнатных квартир — Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет $609.

Добавим, что жилье в Украине в основном сдают в аренду через риелторов или агентства недвижимости. Именно они помогают с заключением договоров аренды. В новом материале мы решили разобраться, зачем нужен договор аренды квартиры и какие налоги арендодателю необходимо уплатить:

Прогноз курса доллара до конца года. Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко отмечает, что тренд умеренной ревальвации продолжился. По его прогнозу, на конец года можно ожидать 28,2 UAH/USD. А по мнению директора департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Сергея Кирилюка, в оптимистическом сценарии в конце года курс будет находиться в диапазоне 27,70−28,10 UAH/USD, в пессимистическом – 28,6−29,0 UAH/USD.

В новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев также дает свой прогноз курса. Кроме того, он рассказывает, что ждет клиентов и банковскую систему после продажи ПриватБанка и Ощадбанка, и объясняет, будет ли земельная реформа провалом:

Самое крупное мошенничество в истории криптовалюты. Два основателя инвестиционной платформы криптовалюты Africrypt, которые являются братьями, исчезли из Южной Африки с 69 тыс. Bitcoin на $3,6 млрд. В апреле, когда Bitcoin взлетел до рекордного уровня, главный операционный директор Africrypt Амир Каджи сообщил клиентам, что компания стала жертвой взлома. Он попросил их не рассказывать об инциденте юристам и властям, так как это якобы замедлит процесс восстановления средств. Сейчас юристы не могут вычислить местонахождение братьев, этим занимается элитное подразделение национальной полиции «Ястреб».

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«Принудительное» декларирование доходов. В «Слуге народа» заявляют, что вокруг налоговой амнистии циркулирует много неверных слухов. Там отмечают, что государство не наказывает, а дает возможность гражданам вернуть деньги и другие активы в прозрачный легальный оборот. Декларирование направлено на широкий круг лиц, которые уклонялись от налогообложения до 1 января 2021 года, а не только, как считают некоторые украинцы, на заробитчан. Кстати, согласно результатам опроса компании EWL Group, больше всего трудовые мигранты хотели бы работать в Германии (51%) и Польше (48%).