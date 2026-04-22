В ЕС запустили процедуру одобрения 90 млрд евро кредита для Украины и 20-й пакет санкций против рф Сегодня 15:00 — Казна и Политика

После стран Европейского Союза запустили письменную процедуру одобрения выделения 90 миллиардов евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций против россии.

«Комитет постоянных представителей ЕС начал процесс принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021−27 годы, чтобы сделать возможным предоставление Украине 90 млрд евро кредита в 2026−27 годах, а также 20-го пакета санкций ЕС против россии, по письменной процедуре, которая продлится до 23 апреля», — сказано в сообщении ЕП.

Что известно о письменной процедуре

Письменная процедура означает, что после всех 27 государств ЕС должны поставить подписи под документом или обосновать отказ от его принятия.

Начатая письменная процедура для принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021−27 годы и 20-й пакет санкций ЕС против россии продлится 24 часа — до середины дня 23 апреля (она может завершиться раньше, если все государства поставят свои подписи).

После успешного завершения письменной процедуры решения должны быть окончательно приняты Советом ЕС (также единогласно).

Напомним, вечером 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина завершила ремонт поврежденного российским ударом участка нефтепровода «Дружба». Объект может возобновить работу. «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода „Дружба“, поврежденном российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование», — написал президент.

По его словам, Украина рассчитывает, что это будет способствовать разблокированию европейского пакета поддержки, одобренного Евросоветом, а также дальнейшему усилению санкционного давления на россию.

