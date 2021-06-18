В каких странах хотят работать украинцы (опрос)

Украинские трудовые мигранты, которые сейчас работают в Польше, охотнее поехали бы в Германию или остались в Польше.

Об этом говорится в опросе под названием «Иностранный работник во время пандемии», проведенном в апреле-мае этого года польским агентством по трудоустройству EWL Group и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета среди иностранных трудовых мигрантов в РП, из которых более 92% являются украинцами.

Согласно опросу, 90% респондентов не жалеют, что приехали работать в Польшу во время пандемии коронавируса. В то же время 37% опрошенных признали, что воспользовались решением правительства Польши об автоматическом продлении разрешений на пребывание и работу в РП во время пандемии коронавируса.

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Несмотря на то, что 79% опрошенных работников посоветовали бы своим близким и знакомым поиски работы в Польше, среди них растет процент тех, кто уже рассматривает для себя новые направления трудовой миграции. В частности, с октября прошлого года с 19% до 31% выросло количество тех, кто ищет место работы в других странах.

Согласно исследованию, больше всего трудовые мигранты хотели бы работать в таких странах:

в Германии (51%);

Польше (48%);

Чехии (26%);

США (25%);

Канаде (23%).

В десятку самых популярных направлений миграции вошли также скандинавские страны, такие как Норвегия (21%), Швеция или Финляндия (17%).

Анализируя результаты исследования, в EWL Group отмечают, что Польша и в дальнейшем остается привлекательным местом работы для трудовых мигрантов. Тем не менее, с перспективой официального завершения пандемии коронавируса все больше работников ищет вариант трудоустройства в других странах.