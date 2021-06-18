Приватизация банков: министр финансов рассказал о планах на государственные финучреждения

Приватизировать государственные банки в 2021 году — нереальная задача. Чтобы найти покупателя на ПриватБанк, надо поделить его на «плохой и хороший».

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes.ua.

«Приватизировать банки в этом году не реально. Стратегия государственных банков предусматривает сокращение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году. Для этого достаточно продать ПриватБанк», — сказал он.

По словам министра, единственным вопросом в продаже ПриватБанка является наличие достаточного количества участников, чтобы получить справедливую цену.

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«После можно говорить о привлечении советников. И надо разделить банк на „плохой“ и „хороший“, иначе не найдем инвестора — у нас есть проблемный предыдущий владелец», — продолжил он.

Также Марченко рассказал, что Укрэксимбанк остается государственным, чтобы поддерживать отечественный экспорт. В Минфине надеются, что он будет прибыльным в этом году и не потребует дополнительных средств в капитал.

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Также продолжаются переговоры с ЕБРР относительно участия в капитале Ощадбанка, а в январе был подписан договор между Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией о вхождении в капитал путем конвертации кредита.