Приватизация банков: министр финансов рассказал о планах на государственные финучреждения

Приватизировать государственные банки в 2021 году — нереальная задача. Чтобы найти покупателя на ПриватБанк, надо поделить его на «плохой и хороший».
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes.ua.
«Приватизировать банки в этом году не реально. Стратегия государственных банков предусматривает сокращение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году. Для этого достаточно продать ПриватБанк», — сказал он.
По словам министра, единственным вопросом в продаже ПриватБанка является наличие достаточного количества участников, чтобы получить справедливую цену.
Кстати, о главных изменения в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!
«После можно говорить о привлечении советников. И надо разделить банк на „плохой“ и „хороший“, иначе не найдем инвестора — у нас есть проблемный предыдущий владелец», — продолжил он.
Также Марченко рассказал, что Укрэксимбанк остается государственным, чтобы поддерживать отечественный экспорт. В Минфине надеются, что он будет прибыльным в этом году и не потребует дополнительных средств в капитал.
Читайте также: В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов
Также продолжаются переговоры с ЕБРР относительно участия в капитале Ощадбанка, а в январе был подписан договор между Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией о вхождении в капитал путем конвертации кредита.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИВчера, 12:00 - 15058 16
Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на третьВчера, 08:01 - 1724 14
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 2525 10
Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - ШмыгальПозавчера, 15:32 - 1045 10
Разработчики Kyiv Smart City требуют от властей Киева вернуть долгиВчера, 10:17 - 843 8
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИВчера, 12:00 - 15058 16
Обязанности вкладчика банкаВчера, 09:00 - 3337 5
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 2525 10
В НБУ назвали причины роста цен на недвижимостьВчера, 10:07 - 2460 4
Новые правила микрокредитования в Украине: в Раде рассказали подробностиВчера, 13:00 - 1746
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Позавчера, 12:10 - 415
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1115 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1156 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1221
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1577