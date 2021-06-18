Дубилет запустил маркетплейс для продажи сельхозземли

Бывший министр Кабинета Министров и один из создателей monobank Дмитрий Дубилет запустил платформу для продажи сельскохозяйственной земли.
По его словам, запуск проекта приурочен к отмене моратория на покупку/продажу земли.
«Идея простая: владельцы паев смогут выставить на нашем сайте объявление и начать получать предложения от потенциальных покупателей. Покупатели, в свою очередь, с помощью удобной системы фильтров смогут находить интересную землю и делать по ней предложения», — написал Дубилет в своем Telegram-канале.
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При этом он отметил, что реализация такой идеи оказалась очень непростой.
«Во-первых, процесс купли/продажи земли получается в нашей стране довольно запутанным. В нем задействованы нотариусы, банки, оценщики, арендаторы с приоритетным правом выкупа. Мы подробно проработали этот процесс, и наша служба поддержки будет помогать продавцам на всех его этапах.
Во-вторых, мы интегрировались с множеством систем. Например, с системой спутниковых снимков, чтобы выводить по каждому участку подробные данные по метеорологической истории и выращиваемым культурам.
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
В-третьих, мы понимаем, что владельцами земли часто являются жители села в возрасте. Поэтому мы развиваем сеть наших представителей по регионам, которые будут помогать продавцам на всех этапах», — рассказал экс-министр.
Дубилет добавил, что сейчас на сайте dobrozem.com.ua есть возможность подать информацию о своем пае.
«Наша служба поддержки уже сейчас поможет оценить, все ли документы в порядке, а также оценить потенциальную стоимость. В июле, когда запустится рынок, сайт заработает на полную», — подытожил Дубилет.
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