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Неделя до запуска рынка земли: Кабмин внес изменения в порядок ведения госреестра

Неделя до запуска рынка земли: Кабмин внес изменения в порядок ведения госреестра

Правительство внесло некоторые изменения в порядок ведения госреестра вещных прав на недвижимое имущество, что позволит обеспечить полностью корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

«Росту экономики будет способствовать и еще одна историческая реформа, которая будет запущена уже через неделю — мы говорим о запуске рынка земли. Сегодня внесем некоторые изменения в порядок ведения государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, это позволит полностью обеспечить корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре.

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Аграрии, которые много лет работают на земле, получат преимущественное право ее выкупа. В то же время, все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона", — сказал Шмыгаль, открывая заседание.

Впоследствии правительство утвердило внесение соответствующих изменений.

По словам премьера, Министерство аграрной политики должно обеспечить необходимый уровень информирования, «чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы».

«Рынок земли — это о справедливости, когда граждане Украины наконец смогут свободно распоряжаться своим имуществом, как это предусмотрено Конституцией. И так же рынок земли — это об экономическом развитии государства и успешности украинских аграриев», — добавил он.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Економічна Правда
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