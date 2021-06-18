0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 334 0

Основатели африканской криптовалютной биржи исчезли с Bitcoin на $ 3,6 млрд

Основатели африканской криптовалютной биржи исчезли с Bitcoin на $ 3,6 млрд

Два основателя инвестиционной платформы криптовалюты Africrypt, которые являются братьями, исчезли из Южной Африки с 69 тыс. Bitcoin на $3,6 млрд.

Это может быть самое крупное мошенничество в истории криптовалюты, пишет Bloomberg.

Юристы не могут вычислить местонахождение братьев, этим занимается элитное подразделение национальной полиции “Ястреб”.

Отмечается, что в апреле, когда Bitcoin взлетел до рекордного уровня, главный операционный директор Africrypt Амир Каджи, старший брат, сообщил клиентам, что компания стала жертвой взлома. Он попросил их не рассказывать об инциденте юристам и властям, так как это якобы замедлит процесс восстановления средств.

Однако часть клиентов обратилась к юрфирме Hanekom Attorneys, а отдельная группа начала процедуру ликвидации в отношении Africrypt.

“Сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверным платформам за семь дней до предполагаемого взлома”, – рассказали в Hanekom Attorneys.

Расследование компании показало, что объединенные средства Africrypt были переведены с ее южноафриканских счетов и клиентских кошельков, а монеты прошли через тумблеры и миксеры или в другие большие пулы биткоинов, чтобы их невозможно было отследить.

Bloomberg предполагает, что в случае, если братья не найдутся, криптовалютными биржами по всему миру будет предпринята какая-либо попытка конвертировать цифровые монеты. Также инцидент может подтолкнуть страны к “наведению порядка на рынке” на фоне участившихся случаев мошенничества.

Ситуация усложняется тем, что официальное расследование власти начать не смогут, поскольку криптовалюта в стране не считается финансовым продуктом.

Сейчас телефоны братьев не отвечают, а сайт Africrypt не работает. Платформа была создана в 2019 году.

Читайте больше новостей о долларе и криптовалюте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.