Основатели африканской криптовалютной биржи исчезли с Bitcoin на $ 3,6 млрд

Два основателя инвестиционной платформы криптовалюты Africrypt, которые являются братьями, исчезли из Южной Африки с 69 тыс. Bitcoin на $3,6 млрд.

Это может быть самое крупное мошенничество в истории криптовалюты, пишет Bloomberg.

Юристы не могут вычислить местонахождение братьев, этим занимается элитное подразделение национальной полиции “Ястреб”.

Отмечается, что в апреле, когда Bitcoin взлетел до рекордного уровня, главный операционный директор Africrypt Амир Каджи, старший брат, сообщил клиентам, что компания стала жертвой взлома. Он попросил их не рассказывать об инциденте юристам и властям, так как это якобы замедлит процесс восстановления средств.

Однако часть клиентов обратилась к юрфирме Hanekom Attorneys, а отдельная группа начала процедуру ликвидации в отношении Africrypt.

“Сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверным платформам за семь дней до предполагаемого взлома”, – рассказали в Hanekom Attorneys.

Расследование компании показало, что объединенные средства Africrypt были переведены с ее южноафриканских счетов и клиентских кошельков, а монеты прошли через тумблеры и миксеры или в другие большие пулы биткоинов, чтобы их невозможно было отследить.

Bloomberg предполагает, что в случае, если братья не найдутся, криптовалютными биржами по всему миру будет предпринята какая-либо попытка конвертировать цифровые монеты. Также инцидент может подтолкнуть страны к “наведению порядка на рынке” на фоне участившихся случаев мошенничества.

Ситуация усложняется тем, что официальное расследование власти начать не смогут, поскольку криптовалюта в стране не считается финансовым продуктом.

Сейчас телефоны братьев не отвечают, а сайт Africrypt не работает. Платформа была создана в 2019 году.

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