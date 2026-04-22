Finance.ua начинает работу над спецпроектом «Финансовая опора»
В рамках проекта «Ukraine Resilient Media Initiative», при поддержке Института массовой информации (IMI) и Министерства иностранных дел Нидерландов, портал Finance.ua начинает работу над серией публикаций под названием «Финансовая опора: знания и практические решения для социально уязвимых групп».
Этим проектом желаем посодействовать повышению финансовой грамотности среди социально уязвимых групп населения. Информационно оказать помощь переселенцам (ВПЛ), людям с ограниченными возможностями, малообеспеченным слоям населения.
Наши журналисты уже работают над серией публикаций, чтобы помочь вам лучше понять свои финансовые возможности и принимать более обоснованные решения в отношении расходов, сбережений и использования государственной поддержки.
Намерены писать только о практических знаниях по планированию личного и семейного бюджета, а также информировать о пошаговом использовании доступных государственных программ и социальных возможностей.
Благодаря этому проекту каждая и каждый наш читатель сможет лучше понимать, как управлять своими расходами, ориентироваться в государственных и международных программах помощи и становиться более финансово самостоятельными в будущем.
Ждите первого текста из цикла публикаций уже скоро!
Поделиться новостью
Также по теме
