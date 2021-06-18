Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам (инфографика)

Рынок аренды в мае 2021 года показал рост цен на однокомнатные квартиры. При этом двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в цене не изменились.
Об этом свидетельствует аналитика портала Address.ua.
По данным экспертов, в мае медианная цена аренды квартир в Киеве составила 10 $/кв.м, что на $ 1 больше, чем в апреле текущего года.
Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в мае составила 11 $. Медианная стоимость двухкомнатных — 9 $/кв.м, трехкомнатные квартиры — 8 $/кв.м.
Новости о недвижимости и стоимости «квадратов» мы часто публикуем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь! 🤫
ТОП самых дорогих районов:
Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — 327 $ за квартиру, или 7 $ за кв.м.
Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 609 $. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 390 до 450 $. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Цена на однокомнатные квартиры в этом районе составляет 277 $ в месяц.
Какие квартиры предлагают для аренды. В мае объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 47% от общего количества предложения было сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам — 36%, трехкомнатным — 14%. 3% объявлений — многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
47% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 32% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 16% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 5% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 3171 11
Украина заключила новый контракт на поставку COVID-вакциныВчера, 15:30 - 899 8
Совет НБУ призвал правление Нацбанка и Кабмин ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют4 ч. назад - 131 6
Основатели африканской криптовалютной биржи исчезли с Bitcoin на $ 3,6 млрд3 ч. назад - 615 5
В Черновцах на 70% подняли тариф на теплоВчера, 20:21 - 485 3
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 3171 11
В США пенсионерка неожиданно обнаружила на своей карте миллиард долларовВчера, 18:30 - 1526 3
За систематическое получение платы за товары на карту можно получить штраф — ГНС5 ч. назад - 1074 2
Украинцы сократили суммы вкладов в банках5 ч. назад - 989 2
Межбанк: валюту опять начало лихорадитьВчера, 18:25 - 960
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч23 мин. назад - 2
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Позавчера, 12:10 - 442
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1155 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1174 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1240