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Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам (инфографика)

Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам (инфографика)

Рынок аренды в мае 2021 года показал рост цен на однокомнатные квартиры. При этом двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в цене не изменились.

Об этом свидетельствует аналитика портала Address.ua.

По данным экспертов, в мае медианная цена аренды квартир в Киеве составила 10 $/кв.м, что на $ 1 больше, чем в апреле текущего года.

Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в мае составила 11 $. Медианная стоимость двухкомнатных — 9 $/кв.м, трехкомнатные квартиры — 8 $/кв.м.

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ТОП самых дорогих районов:

  • традиционно в аренде самым дорогим районом Киева является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 961 $/объект, или 14 $/за кв. м;
  • на втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят 582 $/за квартиру ($ 11 кв.м.);
  • на третьем месте Голосеевский район — 513 $/объект ($ 10/кв.м).

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — 327 $ за квартиру, или 7 $ за кв.м.

Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 609 $. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 390 до 450 $. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Цена на однокомнатные квартиры в этом районе составляет 277 $ в месяц.

Аренда жилья: ситуация на рынке

Какие квартиры предлагают для аренды. В мае объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 47% от общего количества предложения было сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам — 36%, трехкомнатным — 14%. 3% объявлений — многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

47% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 32% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 16% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 5% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

По материалам Finance.UA
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