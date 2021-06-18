День финансов: о тарифах на «комуналку», взаимодействии «инвестнянь» с инвесторами, е-билете для проезда в транспорте

Среда, 23 июня. Решения Кабмина по работе «инвестнянь» и продаже земли, а ПриватБанка – по размерам комиссий за оплату услуг.

Тарифы на «комуналку». Согласно прогнозу экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, тарифы на горячую воду и отопление в 2021 году увеличатся на 33%, в 2022 – на 6%, а в 2023 году – на 5%. Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод возрастут в 2021 году на 20%, в 2022 году – на 11%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%. Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожает в 2021 году на 10%, в 2022 году – на 10%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.

Кроме того, Минэнерго планирует обновить постановление о спецобязательствах на рынке электроэнергии. Согласно плану, те слои населения, которые потребляют до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц, получат снижение тарифа. Так, для тех, у кого уровень потребления электроэнергии выше 100 кВт/ч, тариф может увеличиться с 1,68 до 2,5 грн за 1 кВт/час.

Требования к инвесторам. Сегодня Кабмин одобрил порядок взаимодействия «инвестнянь» с инвесторами и властью, что поможет обеспечивать надлежащую подготовку проектов и реализовать принятый ранее закон. Также были утверждены требования к инвестору относительно его финансовой состоятельности. Речь идет о критериях достаточности капитала, вопросах денежного потока и ресурса для инвестиций.

Е-билет для проезда в городском транспорте. Кабмин одобрил и направил в Раду законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электротранспорте. Такой билет будет работать наравне с традиционными билетами. Как ожидают в правительстве, это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда.

Обновленная процедура продажи сельхозучастков. Кабинет министров предоставил преимущественное право покупки сельхозучастков арендаторам после открытия рынка с 1 июля. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Это позволит обеспечить полностью корректную процедуру по продаже и правильное оформление всех сведений в реестре.

ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг. Как рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии журналистам портала Обозреватель, банк повысил комиссии на оплату услуг и товаров через Приват24: вместо 1 грн придется платить 0,5% от суммы. Речь идет о комиссии не за переводы, а за оплату товаров и услуг бизнеса с помощью Приват24. Сейчас такое нововведение ввели в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а до конца года распространят по всей стране.

Кстати, не все знают, что вернуть деньги за покупку можно с помощью банковской услуги – чарджбэка. Схема возврата денег выглядит следующим образом: плательщик подает в банк заявление, банк проводит собственное расследование и если соглашается с наличием оснований, выставляет претензию банку-получателю. В новом материале мы решили подробно рассказать читателям всю процедуру чарджбэка:

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Новые правила микрокредитования. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев напомнил, что в Украине действуют новые правила микрокредитования с четко определенной максимальной суммой штрафов и пени. В частности, для украинцев, которые берут микрокредиты, установили максимальную сумму начисленных штрафов и пени — не более двойной суммы взятого кредита. По словам депутата, это очень важный закон, который спасет украинцев от давления и несправедливости микрокредиторов.

⚡⚡⚡ Хотим также напомнить, что 1 июля пройдет ежегодное профильное, профессиональное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях для микрофинансирования – МФО саммит 2021.

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