«Инвестняни»: Правительство утвердило порядок взаимодействия с инвесторами

Кабинет Министров на заседании 23 июня одобрил порядок взаимодействия «инвестнянь» с инвесторами и властью, что поможет обеспечивать надлежащую подготовку проектов и реализовать принятый ранее закон.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.
Так, утвержден порядок взаимодействия «инвестнянь» с инвесторами, органами государственной власти, а также с местными властями.
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«Это взаимодействие станет более эффективным, прозрачным и позволит качественно обеспечить подготовку инвестиционного проекта», — отметил Шмыгаль.
Кроме того, были утверждены требования к инвестору относительно его финансовой состоятельности. Речь идет о критериях достаточности капитала, вопросах денежного потока и ресурса для инвестиций.
Задачи, которые возложены на Министерство экономики согласно закону «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», были дополнены.
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