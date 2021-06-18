«Инвестняни»: Правительство утвердило порядок взаимодействия с инвесторами

Кабинет Министров на заседании 23 июня одобрил порядок взаимодействия «инвестнянь» с инвесторами и властью, что поможет обеспечивать надлежащую подготовку проектов и реализовать принятый ранее закон.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

Так, утвержден порядок взаимодействия «инвестнянь» с инвесторами, органами государственной власти, а также с местными властями.

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«Это взаимодействие станет более эффективным, прозрачным и позволит качественно обеспечить подготовку инвестиционного проекта», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, были утверждены требования к инвестору относительно его финансовой состоятельности. Речь идет о критериях достаточности капитала, вопросах денежного потока и ресурса для инвестиций.

Задачи, которые возложены на Министерство экономики согласно закону «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», были дополнены.

Справка Finance.ua:

Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, утверждающее требования к технико-экономическому обоснованию инвестпроектов — это позволит заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.

В рамках принятого закона об «инвестнянях» UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и оснащение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

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