Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть

Тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.
Такие данные отмечены в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который был одобрен Кабинетом министров 31 мая 2021 года.
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На сколько вырастет коммуналка:
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