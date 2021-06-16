Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть

Тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

Такие данные отмечены в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который был одобрен Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

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На сколько вырастет коммуналка:

согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%;

тарифы на горячую воду и отопление в 2021 году увеличатся на 33%, в 2022 – на 6%, а в 2023 году – на 5%;

тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, в 2022 году – на 11%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%;

содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают в 2021 году на 10%, в 2022 году – на 10%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.

Справка Finance.ua:

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%. За последний год тарифы поднялись на 35,3%.