0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 185 0

Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть

Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть

Тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

Такие данные отмечены в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который был одобрен Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг. Присоединяйтесь!

На сколько вырастет коммуналка:

  • согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%;
  • тарифы на горячую воду и отопление в 2021 году увеличатся на 33%, в 2022 – на 6%, а в 2023 году – на 5%;
  • тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, в 2022 году – на 11%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%;
  • содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают в 2021 году на 10%, в 2022 году – на 10%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.

Справка Finance.ua:

  • Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%. За последний год тарифы поднялись на 35,3%.
  • По данным опроса Центра Разумкова, большинство (57%) опрошенных украинцев поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов, и лишь 15% поддерживают ограничение вмешательства государства в образование цен и тарифов, выступают за то, чтобы они регулировались рынком.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.