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Более половины украинцев — за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнеса

Более половины украинцев — за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнеса

Почти треть опрошенных украинцев считает, что вмешательство государства в экономические процессы должно быть минимальным, в то же время более половины поддерживают сдерживание потребительских цен и тарифов.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

Среди опрошенных почти треть (32%) считает важным для успешного развития Украины сведение к минимуму вмешательство государства в экономические процессы. Эта доля уменьшилась с 41% в 2005 году. В то же время, с этим не согласны 38%.

Что касается пенсионного обеспечения, большинство считают, что за него должно отвечать государство (59% опрошенных), противоположную точку зрения разделяют 39%. В то же время, возложение ответственности на государство постепенно уменьшается — в прошлом году соотношение составляло соответственно 65% и 32%, а в 2010 году — соответственно 79% и 19%.

Почти треть готова платить высокие налоги, но бесплатно получать от государства определенные социальные услуги (32%). Систему уплаты низких налогов, но оплачиваемых соцуслуг, выбрали 26,5%. В прошлом году эти доли составляли соответственно 39% и 21%.

Респонденты чаще всего (39%) называют как основную помощь государства в повышении уровня жизни установление такого уровня зарплат, когда каждый работающий сможет содержать себя и свою семью на достойном материальном уровне. На субсидии указывают 23,5%.

Также большинство (62%) считают, что государство должно прежде всего способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Относительно трудовых прав, 65% считают, что государство должно осуществлять *защиту прав наемных работников перед работодателями, и лишь 12% выступают за усиление прав работодателей в отношениях с наемными работниками.

57% опрошенных поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов, 15% поддерживают ограничение вмешательства государства и выступают за то, чтобы они регулировались рынком.

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По материалам Finance.UA
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