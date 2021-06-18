Новые правила микрокредитования в Украине: в Раде рассказали подробности

В Украине действуют новые правила микрокредитования с четко определенной максимальной суммой штрафов и пени. Их установил закон № 89-ІХ.1

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

В частности, для украинцев, которые берут микрокредиты, установили максимальную сумму начисленных штрафов и пени — не более двойной суммы взятого кредита. Речь идет и о тех, кто заключает кредитный договор на срок до одного месяца, а общий размер кредита не превышает одной минимальной заработной платы.

«Это очень важный закон, который спасет украинцев от давления и несправедливости микрокредиторов. По новому закону, компании, которые предоставляют кредит, должны указывать полную стоимость микрокредита. Чтобы не было так, когда человек берет кредит под 0%, а в результате возвращает 1700%», — подчеркнул глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Начисление всех платежей по кредиту более чем до двойной суммы кредита запретили.

Кроме того, все кредитодатели должны передать информацию о потребительском кредите в Бюро Кредитных Историй в течение двух дней.

Справка Finance.ua:

15 сентября прошлого года Рада ограничила размер штрафов по микрокредитам в Украине. Народные депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект № 1109.

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