Новые правила микрокредитования в Украине: в Раде рассказали подробности

В Украине действуют новые правила микрокредитования с четко определенной максимальной суммой штрафов и пени. Их установил закон № 89-ІХ.1
Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».
В частности, для украинцев, которые берут микрокредиты, установили максимальную сумму начисленных штрафов и пени — не более двойной суммы взятого кредита. Речь идет и о тех, кто заключает кредитный договор на срок до одного месяца, а общий размер кредита не превышает одной минимальной заработной платы.
«Это очень важный закон, который спасет украинцев от давления и несправедливости микрокредиторов. По новому закону, компании, которые предоставляют кредит, должны указывать полную стоимость микрокредита. Чтобы не было так, когда человек берет кредит под 0%, а в результате возвращает 1700%», — подчеркнул глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.
Начисление всех платежей по кредиту более чем до двойной суммы кредита запретили.
Кроме того, все кредитодатели должны передать информацию о потребительском кредите в Бюро Кредитных Историй в течение двух дней.
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